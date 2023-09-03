Немков хочет драться с Бейдером: «Он победил Федора и Молдавского, есть мотивация»

Теги Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Валентин Молдавский Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков объяснил, почему хочет подраться с Райаном Бейдером.

«Хотелось бы подраться с ним за пояс и стать чемпионом в тяжелом весе. Он победил Молдавского, Емельяненко, это для меня является дополнительной мотивацией», – сказал бывший чемпион Bellator Вадим Немков.

Напомним, что Бейдер – чемпион Bellator в тяжелом весе. Дважды нокаутировал Федора Емельяненко и победил Валентина Молдавского единогласным решением судей.

Вадим Немков: «Федор пашет наравне со всеми. Он еще может подраться»

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1 комментарий

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Сергей
Федя, конечно, житковато обиделся с ентим Байдером
+1
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