Немков – о первом бое в тяжелом весе Bellator: «Хочу подраться с победителем боя Бейдер – Васселл»
Вадим Немков заявил, что в следующем бою хочет подраться за пояс Bellator в тяжелом весе.
«Хотелось бы поехать на турнир Bellator 300, где будут драться Бейдер и Васселл. И вызвать там чемпиона на бой.
Но, опять же, непонятно, что там будет с продажей Bellator. Может, я чемпионом и останусь», – сказал бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.
Напомним, что в ночь на 8 октября Райан Бейдер будет защищать титул Bellator в тяжелом весе в бою с Линтоном Васселлом.
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