Немков – о первом бое в тяжелом весе Bellator: «Хочу подраться с победителем боя Бейдер – Васселл»

Вадим Немков заявил, что в следующем бою хочет подраться за пояс Bellator в тяжелом весе.

«Хотелось бы поехать на турнир 300, где будут драться Бейдер и Васселл. И вызвать там чемпиона на бой.

Но, опять же, непонятно, что там будет с продажей Bellator. Может, я чемпионом и останусь», – сказал бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе .

Напомним, что в ночь на 8 октября будет защищать титул Bellator в тяжелом весе в бою с Линтоном Васселлом.

Немков – о переходе в тяжелый дивизион: «Врачи сказали: еще пара таких весогонок и можно закончить со спортом»