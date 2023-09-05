Немков – о первом бое в тяжелом весе Bellator: «Хочу подраться с победителем боя Бейдер – Васселл»

Теги тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Вадим Немков Bellator 300 Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков заявил, что в следующем бою хочет подраться за пояс Bellator в тяжелом весе.

«Хотелось бы поехать на турнир Bellator 300, где будут драться Бейдер и Васселл. И вызвать там чемпиона на бой.

Но, опять же, непонятно, что там будет с продажей Bellator. Может, я чемпионом и останусь», – сказал бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

Напомним, что в ночь на 8 октября Райан Бейдер будет защищать титул Bellator в тяжелом весе в бою с Линтоном Васселлом.

Немков – о переходе в тяжелый дивизион: «Врачи сказали: еще пара таких весогонок и можно закончить со спортом»

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1 комментарий

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Игорь Пичугин
Вассел это который Харитону люлей дал?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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