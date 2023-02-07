Бой Федора и Бейдера собрал почти миллион зрителей на CBS
Bellator 290, главным событием которого стал бой Федора Емельяненко и Райана Бейдера, был впервые показан на телеканале CBS.
По информации MMA on Point, турнир посмотрели 928 тысяч зрителей.
Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в первом раунде и завершил карьеру.
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