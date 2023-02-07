Бой Федора и Бейдера собрал почти миллион зрителей на CBS

290, главным событием которого стал бой и , был впервые показан на телеканале CBS.

По информации MMA on Point, турнир посмотрели 928 тысяч зрителей.

Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в первом раунде и завершил карьеру.

Бейдер хочет драться с Нганну: «Если я выйду и побью его, не останется никаких вопросов»

Досрочные финиши – грусть Емельяненко. Бейдер поймал его уже на второй нокаут