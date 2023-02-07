Бой Федора и Бейдера собрал почти миллион зрителей на CBS

Теги MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бейдер Bellator Емельяненко – Бейдер Bellator 290 Бокс/MMA/UFC

Bellator 290, главным событием которого стал бой Федора Емельяненко и Райана Бейдера, был впервые показан на телеканале CBS.

По информации MMA on Point, турнир посмотрели 928 тысяч зрителей.

Емельяненко проиграл Бейдеру нокаутом в первом раунде и завершил карьеру.

Бейдер хочет драться с Нганну: «Если я выйду и побью его, не останется никаких вопросов»

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8 комментариев

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Фикиск Фусов
Как такой кал мог собрать миллион. Там все было ясно ещё до боя
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TiNO
Зато как у Гашека подгорит)
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Степаныч_1
Ответ arsenal.ave
928 тысяч человек проснулись, чтобы посмотреть, как один ляжет спать, Федор гений
Свежая шутка
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arsenal.ave
928 тысяч человек проснулись, чтобы посмотреть, как один ляжет спать, Федор гений
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0
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San9
Ответ Назар Игорь
Ладно бы хоть денег заработал, а то всего-то 100 000$. Для такого уровня гроши.
Да это бред про 100 тысяч
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Назар Игорь
Ладно бы хоть денег заработал, а то всего-то 100 000$. Для такого уровня гроши.
+1
-3
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Кидар
Новость какая-то половинчатая, я понимаю, если бы приводились и другие цифры для сравнения
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Великий Алонсо
Что за "Фёдор" я не пойму, у него есть известная фамилия. Емельяненко - Бейдер.
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