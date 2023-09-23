Ремпейдж – о конфликте с Уайтом: «Перед боем с Бейдером я предупредил Дану, что у меня травма. После поражения он заявил, что я не хочу драться. Я был в ярости»

Квинтон Джексон, известный по прозвищу Ремпейдж, вспомнил момент, когда разочаровался в президенте UFC Дане Уайте.

«Я поссорился с Даной, когда проиграл Райану Бейдеру в Японии. Я получил травму перед этим боем, поэтому сразу же позвонил Дане. Я сказал: «Чувак, я порвал связки в мениске». Он ответил: «Что ты собираешься делать?» Я сказал: «Блин, чувак, это Япония. Я все еще хочу драться. Черт возьми, я буду драться. Обожаю биться в Японии.

Я так и сделал, но проиграл судейским решением. Первое, что Дана сказал на пресс-конференции, это: «Не знаю, что происходит с Ремпейджем. Не думаю, что он хочет продолжать драться.

Я был в ярости. Мужик, после всего, что ты, сука, сделал со мной... Как ты можешь такое говорить? Я разозлился и потерял любовь к MMA прямо в этот момент. Я никогда не отказывался драться. У меня куча детей. Я всегда соглашаюсь. А потом, когда я получил травму, у меня появились проблемы.

Я сказал: «К черту это дерьмо». Ты не получаешь никакого уважения за то, что выходишь на бой с травмой. Я сразу же сообщил Дане, что был с повреждением. Его слова заставили меня посмотреть на него с другой стороны», – заявил экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Квинтон Джексон.

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