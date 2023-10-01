Алимханулы: «Печально, что Канело не будет драться со мной»

Жанибек Алимханулы прокомментировал победу Сауля Альвареса в бою с Джермеллом Чарло.

«Печально, что он не будет драться со мной! Он — легкая работа», — написал чемпион WBO в социальных сетях.

В ночь на 1 октября Сауль Альварес единогласным решением судей победил Джермелла Чарло и сохранил статус абсолютного чемпиона в полусреднем весе.

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