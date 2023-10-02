Вице-президент Союза ММА Терентьев: «Окончательно Емельяненко точно не уйдет. Имя нового президента неизвестно»

Теги MMA Федор Емельяненко Союз ММА России Бокс/MMA/UFC

Андрей Терентьев оценил возможный уход Емельяненко с поста главы организации.

«Окончательно из Союза MMA Емельяненко точно не уйдет, но пока неизвестно, кто будет новым президентом. Уже в ближайшие две недели у нас будет еще один президиум в Москве, после которого у нас будет понимание о сложившейся ситуации», – заявил вице-президент Союза ММА Андрей Терентьев.

Напомним, что 19 августа Федор Емельяненко принял решение покинуть пост президента Союза ММА России.

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