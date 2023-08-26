Тони Белью: «Уайлдер против Джошуа – самый крутой бой за последние 20 лет во всем боксе»

Тони Белью назвал поединок Фьюри – Джошуа самым захватывающим за 20 лет.

«Деонтей Уайлдер против Энтони Джошуа – это буквально самый крутой бой, который можно организовать сейчас в мировом боксе. Я искренне в это верю.

За последние два десятилетия не было более захватывающего поединка. Фьюри против Уайлдера – великолепный бой, но Деонтей пошел на это, когда надеялся на легкую прогулку.

Теперь нас ждет бой панчера против ударника. Нас ждет жестокий поединок», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тони Белью.

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