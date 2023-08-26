Тони Белью: «Уайлдер против Джошуа – самый крутой бой за последние 20 лет во всем боксе»

Теги Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Тони Белью Бокс/MMA/UFC

Тони Белью назвал поединок Фьюри – Джошуа самым захватывающим за 20 лет.

«Деонтей Уайлдер против Энтони Джошуа – это буквально самый крутой бой, который можно организовать сейчас в мировом боксе. Я искренне в это верю.

За последние два десятилетия не было более захватывающего поединка. Фьюри против Уайлдера – великолепный бой, но Деонтей пошел на это, когда надеялся на легкую прогулку.

Теперь нас ждет бой панчера против ударника. Нас ждет жестокий поединок», – заявил экс-чемпион мира по боксу Тони Белью.

Джошуа рассказал о возможном турнире в Саудовской Аравии: Энтони подерется с Уайлдером, а Усик – с Фьюри

Джошуа заявил, что тащит тяжелый вес бокса, Хирн согласился: «Фьюри дерется с парнем, который никогда не боксировал»

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7 комментариев

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GaasJT
Чувак походу бокс последние 20 лет не смотрел)
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Федя Букин
Любой бой с участием Уайлдера можно назвать великолепным шоу
+5
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Вялый гарант
лютый мисматч не бывает лучшим событием за 20 лет
+1
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Johnny Walker
2 пробитыша, что крутого?
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Алексей Иванов
Вялый кочек против дрища с резким ударом с правой,который вообще не умеет боксировать даже на уровне 3 разрядника,но правый прямой хорошо выбрасывает что есть то есть

Не уверен что это лучший боксерский поединок,но глянуть конечно хотелось бы
Хотя бы даже интереснее было бы посмотреть бой Уайта с Уайлдером
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Джавез Тилл
Ответ Алексей Иванов
Вялый кочек против дрища с резким ударом с правой,который вообще не умеет боксировать даже на уровне 3 разрядника,но правый прямой хорошо выбрасывает что есть то есть Не уверен что это лучший боксерский поединок,но глянуть конечно хотелось бы Хотя бы даже интереснее было бы посмотреть бой Уайта с Уайлдером
Внимание, внимание!!!
Комментирует Алексей Иванов
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