Рой Джонс: «Канело вернулся. Он был великолепен»

Рой Джонс-младший похвалил Канело за бой с Джермеллом Чарло.

«Канело был великолепен. Он вернулся. Многие похоронили карьеру Сауля, но он показал, что еще рано.

В боксе частно списывают топовых бойцов, когда они проигрывают, но это так не работает. Ты способен соревноваться, пока не выдохся. Канело показал, что является одним из сильнейших парней во втором среднем весе», — заявил экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

Теренс Кроуфорд: «Чарло оказал Канело слишком много уважения. Он не дрался в своем стиле»

Канело заработал больше $50 млн за бой с Джермеллом Чарло