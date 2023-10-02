Рой Джонс: «Канело вернулся. Он был великолепен»

Теги Рой Джонс-младший Сауль Альварес бокс Бокс/MMA/UFC

Рой Джонс-младший похвалил Канело за бой с Джермеллом Чарло.

«Канело был великолепен. Он вернулся. Многие похоронили карьеру Сауля, но он показал, что еще рано.

В боксе частно списывают топовых бойцов, когда они проигрывают, но это так не работает. Ты способен соревноваться, пока не выдохся. Канело показал, что является одним из сильнейших парней во втором среднем весе», — заявил экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

Теренс Кроуфорд: «Чарло оказал Канело слишком много уважения. Он не дрался в своем стиле»

Канело заработал больше $50 млн за бой с Джермеллом Чарло

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxtraxer911
Канело, конечно, очень умён. Не успел бой закончиться, и уже все забыли, что Чарло не имел опыта боев в данной весовой с боксёрами такого уровня. Спустя годы все это будет окончательно забыто, и на бумаге в списке Альвареса будет скальп абсолюта Чарло. А что касается формы Канело, то при таком низком темпе боя он все так же устал к концовке и не смог нокаутировать Чарло, действовал однообразно. Теперь представьте, что будет если рыжий выйдет против Бенавидеса, который выбрасывает за бой по 800 ударов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий