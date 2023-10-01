Атлас – о Канело: «Он не величайший мексиканский боец ​​всех времен, но был и остается потрясающим боксером эпохи»

Теги Тедди Атлас Сауль Альварес бокс Канело Альварес - Джермелл Чарло Бокс/MMA/UFC

Тедди Атлас не считает Сауля Альвареса величайшим бойцом всех времен из Мексики.

«Канело не величайший мексиканский боец ​​всех времен, но был и остается потрясающим боксером эпохи. Отдаю честь», – написал тренер Тедди Атлас в соцсетях.

В ночь на 1 октября Сауль Альварес единогласным решением судей победил Джермелла Чарло и сохранил звание абсолютного чемпиона в суперсреднем весе.

Канело вернулся с самой уверенной победой за несколько лет. Тотальное уничтожение Чарло

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