Атлас – о Канело: «Он не величайший мексиканский боец ​​всех времен, но был и остается потрясающим боксером эпохи»

Тедди Атлас не считает Сауля Альвареса величайшим бойцом всех времен из Мексики.

«Канело не величайший мексиканский боец ​​всех времен, но был и остается потрясающим боксером эпохи. Отдаю честь», – написал тренер Тедди Атлас в соцсетях.

В ночь на 1 октября Сауль Альварес единогласным решением судей победил Джермелла Чарло и сохранил звание абсолютного чемпиона в суперсреднем весе.

Канело вернулся с самой уверенной победой за несколько лет. Тотальное уничтожение Чарло