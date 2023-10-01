Атлас – о Канело: «Он не величайший мексиканский боец всех времен, но был и остается потрясающим боксером эпохи»
Тедди Атлас не считает Сауля Альвареса величайшим бойцом всех времен из Мексики.
«Канело не величайший мексиканский боец всех времен, но был и остается потрясающим боксером эпохи. Отдаю честь», – написал тренер Тедди Атлас в соцсетях.
В ночь на 1 октября Сауль Альварес единогласным решением судей победил Джермелла Чарло и сохранил звание абсолютного чемпиона в суперсреднем весе.
Канело вернулся с самой уверенной победой за несколько лет. Тотальное уничтожение Чарло
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