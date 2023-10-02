Мурат Гассиев: «Ничего не заканчивается. Есть силы и вера. Я вернусь»

Теги Мурат Гассиев бокс Бокс/MMA/UFC

Мурат Гассиев обратился к болельщикам в соцсетях после поражения от Отто Валлина.

«Спасибо всем, кто остается рядом, несмотря ни на что. Тяжелый вечер. Я очень хотел победить. Старался сделать все, что в моих силах. Не удалось… Ничего не заканчивается. Есть силы и вера. Вернусь», — написал в соцсетях Мурат Гассиев.

Напомним, что Гассиев проиграл Валлину раздельным судейским решением: 117-111, 113-115, 113-115. Это второе поражение в карьере Мурата.

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Отто Валлин: «Я очень нервничал. Боялся, что Гассиеву могут отдать победу, но понимал, что выиграл все раунды. В шоке от раздельного решения»

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3 комментария

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David Rigert
приятный человек и отличный боец.
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Deni Magician
Верим Мурат,все получится!
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slipar
Результат закономерен. Первый нормальный соперник для Мурата за несколько лет.
Если продолжать драться с такими бойцами, то шанс на возвращение есть.
От хрюши избавляться надо конечно, искать другого менеджера
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