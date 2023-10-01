Григорий Дрозд: «Думал, что Гассиев победил. Странный бой»

Теги Григорий Дрозд Мурат Гассиев бокс Отто Валлин Бокс/MMA/UFC

Григорий Дрозд удивился результату поединка между Гассиевым и Валлином.

«У меня было ощущение, что Гассиев набоксировал на победу. Что сделал Валлин? Он весь бой обтирал канаты, по сути, вышел защищаться. Он не провел ни одной внятной атаки. Я не понимаю, как можно было отдать победу боксеру, который вообще не атакует, а только защищается. Да, наверное, Мурат не смог донести ни одного сильного удара, но инициатива была у него.

Конечно, если он продолжит в таком стиле боксировать, то перспектив у него немного. Все очень просто и однообразно. После третьего раунда было понятно, что делает Валлин: ждет, руки наверху, а потом закручивает вправо. Неужели нельзя было это понять? Мурат действовал очень просто, читаемо. Валлин — строго, трусливо, с хорошей защитой.

Получился странный бой. В любом случае Мурат сам позволил судьям так посчитать. Надо быть более убедительным, более точным. Никакой трагедии нет, но если Мурат хочет чего‑то добиваться в дальнейшем, нужно проводить работу над ошибками», – заявил экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд.

Отто Валлин: «Я очень нервничал. Боялся, что Гассиеву могут отдать победу, но понимал, что выиграл все раунды. В шоке от раздельного решения»

Тренер Гассиева: «Был уверен, что мы выиграли восемь раундов. Валлин же ничего практически не сделал»

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