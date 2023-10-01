Тренер Гассиева: «Был уверен, что мы выиграли восемь раундов. Валлин же ничего практически не сделал»

Тренер Мурата Гассиева прокомментировал поражение в поединке с Отто Валлином.

«Что сейчас спорить с решением судей? Был уверен, что мы выиграли раундов восемь точно. Он отбрыкивался, уходил, даже джеб полноценный не наносил. Один раз в каком-то раунде попал в глаз, и все. Были удары по защите.

Думаю, Мурат выиграл очень убедительно. Но отдали, как отдали. Гассиев попадал, атаковал, выигрывал. Да, он не смог нокаутировать Валлина. А так Мурат выиграл бой, тот же ничего практически не сделал. Просто уходил. Но все равно скажу так, что бой не понравился. Не пошло, не наш день», – заявил Виталий Сланов.

Напомним, что Мурат Гассиев проиграл раздельным решением судей шведу Отто Валлину в главном поединке турнира «Лига Ставок. IBA Champions Night».

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