Отто Валлин: «Я очень нервничал. Боялся, что Гассиеву могут отдать победу, но понимал, что выиграл все раунды. В шоке от раздельного решения»

Теги Мурат Гассиев бокс Отто Валлин Бокс/MMA/UFC

Отто Валлин признался, что переживал за результат поединка с Муратом Гассиевым.

«Я очень нервничал. Предполагал, что победу могут отдать Гассиеву, но знал, что выиграл все раунды. Я был в шоке, когда сказали, что это раздельное решение. Был сильно взволнован, но судьи сделали правильно, отдав мне победу.

Выступление Мурата? Думаю, я стилистически неудобен для него. Уважаю его и думаю, что он хороший боец, но я очень хороший боксер. Знаю, как передвигаться, знаю, как биться, что и доказал. Кто-то побеждает, а кто-то проигрывает», – заявил шведский боксер Отто Валлин.

Костя Цзю: «Гассиев выиграл бой, но не убедительно. У него остаются перспективы стать чемпионом в тяжелом весе»

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