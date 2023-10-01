Отто Валлин: «Я очень нервничал. Боялся, что Гассиеву могут отдать победу, но понимал, что выиграл все раунды. В шоке от раздельного решения»

Отто Валлин признался, что переживал за результат поединка с Муратом Гассиевым.

«Я очень нервничал. Предполагал, что победу могут отдать Гассиеву, но знал, что выиграл все раунды. Я был в шоке, когда сказали, что это раздельное решение. Был сильно взволнован, но судьи сделали правильно, отдав мне победу.

Выступление Мурата? Думаю, я стилистически неудобен для него. Уважаю его и думаю, что он хороший боец, но я очень хороший боксер. Знаю, как передвигаться, знаю, как биться, что и доказал. Кто-то побеждает, а кто-то проигрывает», – заявил шведский боксер Отто Валлин.

Костя Цзю: «Гассиев выиграл бой, но не убедительно. У него остаются перспективы стать чемпионом в тяжелом весе»

Тренер Гассиева: «Был уверен, что мы выиграли восемь раундов. Валлин же ничего практически не сделал»