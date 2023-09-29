Поединок Фьюри и Усика может состояться 23 декабря (Майк Коппинджер)
Журналист Майк Коппинджер назвал вероятную дату проведения боя Фьюри и Усика.
«Тайсон Фьюри и Александр Усик подерутся в Саудовской Аравии за звание абсолютного чемпиона мира. Бой может состояться 23 декабря или в январе следующего года», – написал в соцсетях журналист телеканала ESPN Майк Коппинджер.
Ранее председатель Главного управления по делам развлечений страны Турки Алалших подтвердил, что боксеры подписали контракт на объединительный поединок.
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