Поединок Фьюри и Усика может состояться 23 декабря (Майк Коппинджер)

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Журналист Майк Коппинджер назвал вероятную дату проведения боя Фьюри и Усика.

«Тайсон Фьюри и Александр Усик подерутся в Саудовской Аравии за звание абсолютного чемпиона мира. Бой может состояться 23 декабря или в январе следующего года», – написал в соцсетях журналист телеканала ESPN Майк Коппинджер.

Ранее председатель Главного управления по делам развлечений страны Турки Алалших подтвердил, что боксеры подписали контракт на объединительный поединок.

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4 комментария

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Azamat Abdukadyroff
Скажу еще точнее, а может и не состояться
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Alex1104
Было бы хорошо.
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j30
а что бой с нганну сорвался?
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Said Saidov
Ответ j30
а что бой с нганну сорвался?
Да и х с ним. Пусть объединительный бой лучше будет. Притоплю за Усика
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