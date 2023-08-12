Шакур Стивенсон: «Ломаченко – трус. Он сказал, что не подерется со мной»

Шакур Стивенсон раскритиковал Василия Ломаченко из-за отказа от поединка.

«Лома – трус. Он сказал, что не подерется со мной. Скажите остальным засранцам готовиться. Я прикончу любого.

Безумие, этому чуваку предложили просто огромные деньги. Он мог заработать больше, чем за всю карьеру, но отказался. Если это не страх, то я не знаю что», – написал в соцсетях Шакур Стивенсон.

Шакур Стивенсон: «Думаю, что подерусь с Ломаченко в следующем бою»

Боб Арум заявил, что Ломаченко и Стивенсон не подерутся в 2023 году: «Из-за ситуации на Украине Василий не может сосредоточиться»