Шакур Стивенсон: «Ломаченко – трус. Он сказал, что не подерется со мной»

Теги Василий Ломаченко бокс Шакур Стивенсон Бокс/MMA/UFC

Шакур Стивенсон раскритиковал Василия Ломаченко из-за отказа от поединка.

«Лома – трус. Он сказал, что не подерется со мной. Скажите остальным засранцам готовиться. Я прикончу любого.

Безумие, этому чуваку предложили просто огромные деньги. Он мог заработать больше, чем за всю карьеру, но отказался. Если это не страх, то я не знаю что», – написал в соцсетях Шакур Стивенсон.

Шакур Стивенсон: «Думаю, что подерусь с Ломаченко в следующем бою»

Боб Арум заявил, что Ломаченко и Стивенсон не подерутся в 2023 году: «Из-за ситуации на Украине Василий не может сосредоточиться»

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1 комментарий

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Олег Акимов
Ломаченко глупый, но точно не трус.
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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