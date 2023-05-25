Хейни – о штрафе за толчок Ломаченко: «Хватит плакать, чертов лузер. Все было подстроено для твоей победы, но ты провалился»
Дэвин Хейни отреагировал на штраф за нелегальный удар в бою с Василием Ломаченко.
«Этот парень – чертов лузер... Уберите этого привилегированного лузера из бокса, он отмазывается после драки!
Прими свое поражение как мужчина и хватит плакать. Все было подстроено для твоей победы, но ты провалился! Скажи комиссии вернуть мне мои 400 тысяч за этот удар!» – написал Дэвин Хейни в соцсетях.
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лучше бы он вообще молчал…