Хейни – о штрафе за толчок Ломаченко: «Хватит плакать, чертов лузер. Все было подстроено для твоей победы, но ты провалился»

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни отреагировал на штраф за нелегальный удар в бою с Василием Ломаченко.

«Этот парень – чертов лузер... Уберите этого привилегированного лузера из бокса, он отмазывается после драки!

Прими свое поражение как мужчина и хватит плакать. Все было подстроено для твоей победы, но ты провалился! Скажи комиссии вернуть мне мои 400 тысяч за этот удар!» – написал Дэвин Хейни в соцсетях.

Джо Роган – о бое Хейни и Ломаченко: «Василия ограбили, он выиграл в два раунда»

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4 комментария

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Bavarec-Art
Ну, реально. Все должны были уже давно привыкнуть, что бокс не самый справедливый спорт в мире. Это не первый же "грабеж". Не хочешь, чтобы тебя ограбили, роняй соперника.
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Mr@k
тебе вернут деньги-верни победу
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Гусейн Магомедрасулов
Хейни похоже против себя поставил и делал всё для победы Ломаченко. Все претензии к судьям
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S.Laposter
🤡
лучше бы он вообще молчал…
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