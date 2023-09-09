Шара Буллет: «В UFC платят меньше, чем я зарабатываю сейчас. На подготовку уже ушло больше $70 тысяч»

Теги UFC MMA Шарабутдин Магомедов Бокс/MMA/UFC

Шара Буллет рассказал, во сколько ему обошлась подготовка к дебютному бою в UFC.

«Я всегда объяснял, почему не хочу в UFC. Там платят меньше, чем я сейчас зарабатываю, а на подготовку к дебюту мне нужно весь свой нынешний капитал потратить, уже ушло $70 тысяч на подготовку.

Высушил все свои карты, все сбережения. Привык уже, что тяжелые моменты бывают в жизни, но надо их преодолевать ради чего-то большего», – заявил боец UFC Шарабутдин Магомедов.

Напомним, что дебют Магомедова в UFC состоится 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником станет бразилец Бруно Силва.

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1 комментарий

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Просто Космос
Лишь бы соломку не стелил на случай «не очень то и хотелось»😺
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