Усик – о Фьюри: «Готов подраться с ним хоть завтра»

Александр Усик заявил, что готов провести поединок с Тайсоном Фьюри уже завтра.

«Я готов подраться с хоть завтра. Хочу, чтобы он стал моим следующим соперником.

Но я не уверен, что ему это интересно», – сказал чемпион мира по боксу .

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