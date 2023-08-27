Усик – о Фьюри: «Готов подраться с ним хоть завтра»
Александр Усик заявил, что готов провести поединок с Тайсоном Фьюри уже завтра.
«Я готов подраться с Тайсоном Фьюри хоть завтра. Хочу, чтобы он стал моим следующим соперником.
Но я не уверен, что ему это интересно», – сказал чемпион мира по боксу Александр Усик.
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