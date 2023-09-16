Тайсон Фьюри: «Усик – маленький украинский бомж. Мне не интересен бой с ним»
Тайсон Фьюри заявил, что не хочет драться с Александром Усиком.
«Я не заинтересован в поединке с Усиком. Он маленький украинский бомж. Это единственное, кем он для меня является. Мне не нужны все пояса этого дивизиона. Вся эта чушь меня не интересует.
Я ищу самый большой гонорар. Усик этого предложить не может. Это обычный иностранец, который плохо говорит по-английски, поэтому бой с ним сложно продать. Я ищу американца. Наверное, попробую устроить боксерский поединок с Джоном Джонсом», – признался чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
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Работал барменом, жил в подвале ресторана, а потом создал TOP DOG. Смотрите эпизод «Один на один» с «Регбистом» по промокоду SPORTS
Фьюри может оставить пояс и рубиться за деньги дальше с ММА-шниками и блогерами.
в боксе он много чего доказал и если для себя считает, что уже доказывать нечего, пусть зарабатывает.
Кто смотрел Snatch , тот поймет
1) бoмж
2) боксёрская груша, мешок
И английский сленг "he is a bum" эквивалентен русскому "да он ваще мешок!" (драться не умеет), повсеместно употребляемому хорошими боксёрами в отношении всех остальных.
Спортс, начните переводить литературно, а не дословно :)