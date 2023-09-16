Тайсон Фьюри: «Усик – маленький украинский бомж. Мне не интересен бой с ним»

Тайсон Фьюри заявил, что не хочет драться с Александром Усиком.

«Я не заинтересован в поединке с Усиком. Он маленький украинский бомж. Это единственное, кем он для меня является. Мне не нужны все пояса этого дивизиона. Вся эта чушь меня не интересует.

Я ищу самый большой гонорар. Усик этого предложить не может. Это обычный иностранец, который плохо говорит по-английски, поэтому бой с ним сложно продать. Я ищу американца. Наверное, попробую устроить боксерский поединок с Джоном Джонсом», – признался чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Тони Белью: «Если Усик победит Фьюри, то мы его больше не увидим. Александр уйдет в закат»

Николай Валуев: «У Усика очень небольшие шансы на победу над Фьюри. Будет тяжело»

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