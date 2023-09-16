Тайсон Фьюри: «Усик – маленький украинский бомж. Мне не интересен бой с ним»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри Джон Джонс бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри заявил, что не хочет драться с Александром Усиком.

«Я не заинтересован в поединке с Усиком. Он маленький украинский бомж. Это единственное, кем он для меня является. Мне не нужны все пояса этого дивизиона. Вся эта чушь меня не интересует.

Я ищу самый большой гонорар. Усик этого предложить не может. Это обычный иностранец, который плохо говорит по-английски, поэтому бой с ним сложно продать. Я ищу американца. Наверное, попробую устроить боксерский поединок с Джоном Джонсом», – признался чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

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13 комментариев

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S.Laposter
А какое отношение к поясу имеет Джон Джонс?
Фьюри может оставить пояс и рубиться за деньги дальше с ММА-шниками и блогерами.
в боксе он много чего доказал и если для себя считает, что уже доказывать нечего, пусть зарабатывает.
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dreamstep
Фьюри конечно тролль тот ещё, всех бомжами называет ))
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Сергей Орлов
Когда подобные вещи говорит Фьюри – не веришь ни единому слову. Чувствуется такая натужность)
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IbraMania
Он вообще другие оскорбления , кроме как "бомж" , "бомжара" и тд знает?
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tnec
И добавил - Ай лав дагс…
Кто смотрел Snatch , тот поймет
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Оскар Муравьёв
Пора лишить фуру пояса
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Игорь Пичугин
У Усов Родина есть, Крым!
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Вася Енотов
Ну да, бои с Уайтом и Чисорой это прям межгалактический масштаб и касса размером со вселенную? Есть ещё такое понятие как наследие и ценители бокса жаждут этого боя именно по данной причине. А если хочешь кассу собирать, то оставь пояса и дерись хоть с братьями Пол, хоть в промоушене Хрюнова(Насчёт последнего варианта, не уверен, что он кассовый). Так что весь этот спич больше похож на арию "кирпичей из подштаников", потому как есть сомнения у многих в способностях Фьюри справиться с таймингом Усика.
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Vasilii Dovedov
"Bum" с английского переводится, как
1) бoмж
2) боксёрская груша, мешок
И английский сленг "he is a bum" эквивалентен русскому "да он ваще мешок!" (драться не умеет), повсеместно употребляемому хорошими боксёрами в отношении всех остальных.
Спортс, начните переводить литературно, а не дословно :)
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IbraMania
Ответ Игорь Пичугин
А Усы кроме слова Пузо че нибудь знает?
Ну Усик так только Фьюри называет , а Тайсон бомжарами вообще всех подряд , как будто ничего другого придумать не может.
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emsnv
Ответ tnec
И добавил - Ай лав дагс… Кто смотрел Snatch , тот поймет
Дэгс тогда уж)
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