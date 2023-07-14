Джамал Хилл получил травму и отказался от титула чемпиона UFC

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Джамал Хилл освободил пояс UFC из-за травмы.

«Многие знают, что я давно ждал встречи с Иржи Прохазкой. К сожалению, придется подождать еще немного. У меня разрыв ахиллова сухожилия.

Такое случается, но мне потребуется операция и время на восстановление. Прохазка отказался от титула, когда получил травму.

Он позволил дивизиону двигаться вперед. Я сделаю то же самое», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл.

В последний раз Хилл дрался в январе, когда победил Гловера Тейшейру, завоевав пояс.

Тренер Анкалаева: «Джамал Хилл – не чемпион. Магомед может за один вечер побить и Хилла, и Блаховича. Легко»

В UFC все больше чемпионов с базой ММА. Как так получилось и чем они сильнее борцов и ударников?

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9 комментариев

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justburn
Благородно, учитывая, что благодаря подобному жесту Иржи он сам получил возможность стать чемпионом.
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Stingray_
Бой Перейры и Блаховича сразу стал титульным? :)
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pasha_t
Полутяжелый вес полон джентельменов
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Мяти
Джамал красавчик, последовал примеру Прохазки. Уверенные в себе, настоящие воины. Уважуха.
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z3yjyzh29x
Ужасная травма! Здоровья и главное полноценного восстановления, мужик.
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pasha_t
Поляк только с таких подачек титульные бои получает?
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Горец Юнайтед
Надеюсь сейчас дадут Анкалаеву шанс, в прошлый раз наглым образом обокрали
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realsila
Ответ justburn
Благородно, учитывая, что благодаря подобному жесту Иржи он сам получил возможность стать чемпионом.
Это наиболее вореятный исход
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Стен Шайпак
Ответ pasha_t
Поляк только с таких подачек титульные бои получает?
С подачки бейсболиста Рейеса
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