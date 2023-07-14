Джамал Хилл получил травму и отказался от титула чемпиона UFC

Джамал Хилл освободил пояс UFC из-за травмы.

«Многие знают, что я давно ждал встречи с . К сожалению, придется подождать еще немного. У меня разрыв ахиллова сухожилия.

Такое случается, но мне потребуется операция и время на восстановление. Прохазка отказался от титула, когда получил травму.

Он позволил дивизиону двигаться вперед. Я сделаю то же самое», – сказал чемпион в полутяжелом весе .

В последний раз Хилл дрался в январе, когда победил , завоевав пояс.

Тренер Анкалаева: «Джамал Хилл – не чемпион. Магомед может за один вечер побить и Хилла, и Блаховича. Легко»

В UFC все больше чемпионов с базой ММА. Как так получилось и чем они сильнее борцов и ударников?