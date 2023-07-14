Джамал Хилл получил травму и отказался от титула чемпиона UFC
Джамал Хилл освободил пояс UFC из-за травмы.
«Многие знают, что я давно ждал встречи с Иржи Прохазкой. К сожалению, придется подождать еще немного. У меня разрыв ахиллова сухожилия.
Такое случается, но мне потребуется операция и время на восстановление. Прохазка отказался от титула, когда получил травму.
Он позволил дивизиону двигаться вперед. Я сделаю то же самое», – сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Джамал Хилл.
В последний раз Хилл дрался в январе, когда победил Гловера Тейшейру, завоевав пояс.
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