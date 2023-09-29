Виталий Минаков: «Немков станет чемпионом Bellator в тяжелом весе. Я в этом уверен»

Виталий Минаков отреагировал на решение Вадима Немкова подняться в тяжелый вес.

«Если твоя масса позволяет перейти в тяжелый вес, то зачем насиловать организм сгонками? Когда ты, в принципе, уже побеждал чемпиона в тяжелом дивизионе и понимаешь, что можешь завоевать пояс. А Немков его завоюет – я более чем уверен.

В ростере тяжеловесов он самый атлетичный. Он атлет и в физическом плане, и в техническом. Он живет спортом. Видно, в какой хорошей форме он себя держит. Насколько хороший тайминг у него, как он работает.

У него хватает сил на всю пятираундовую дистанцию. О трех раундах и не говорю. Если он продолжит поддерживать ту же форму, то в тяжелом весе он спокойно дойдет до титульника», – сказал экс-чемпион Bellator Виталий Минаков.

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