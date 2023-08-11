Вадим Немков: «Я откажусь от титула Bellator и перейду в тяжелый вес»

Теги тяжелый вес (MMA) Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков заявил, что оставит вакантным титул Bellator в полутяжелом весе.

«Я становлюсь старше, и с каждым боем мне все труднее сгонять вес. Скажем, раньше мне было комфортно тренироваться в 103 кг, сейчас мне лучше в 106 кг, а в 103 кг я не чувствую себя сильным и опасным. Это не то же самое, что 106-108 кг.

Это новый вызов для меня. В полутяжелом весе я сделал все возможное. Теперь это новый вызов – подняться в весе и забрать еще один титул. В 93 кг весе я не вижу ничего нового для себя.

Там лишь реванши с теми, с кем я уже дрался. Возможно, я откажусь от титула. Да, я оставлю пояс и перейду в тяжелый вес», – сказал чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

Немков хочет перейти в тяжелый вес: «Тяжело гонять в 93 кг. Было бы круто подраться с Нганну, это реально»

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8 комментариев

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Kanonir152
Ролик Яниса посмотрел
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baydos
Так и надо
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градус ненависти
Немков топ
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Герман Сергеевич
Что нового в тяжелом? опять Бейдер
В ЮФС ему надо, а не в тяжелый
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freeman123
Ответ Kanonir152
Ролик Яниса посмотрел
Тоже вчера смотрел его))
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artem klishin
в принципе это было ожидаемо
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СкромныйБосс
Сбежал от Андерсона, в первом бою повезло, еле ноги унёс, во втором с горем пополам выиграл...и слинял... И что за бред про 103 и 106 кг? С таким весом три кг вообще не чувствуются...
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