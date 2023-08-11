Вадим Немков: «Я откажусь от титула Bellator и перейду в тяжелый вес»

Вадим Немков заявил, что оставит вакантным титул Bellator в полутяжелом весе.

«Я становлюсь старше, и с каждым боем мне все труднее сгонять вес. Скажем, раньше мне было комфортно тренироваться в 103 кг, сейчас мне лучше в 106 кг, а в 103 кг я не чувствую себя сильным и опасным. Это не то же самое, что 106-108 кг.

Это новый вызов для меня. В полутяжелом весе я сделал все возможное. Теперь это новый вызов – подняться в весе и забрать еще один титул. В 93 кг весе я не вижу ничего нового для себя.

Там лишь реванши с теми, с кем я уже дрался. Возможно, я откажусь от титула. Да, я оставлю пояс и перейду в тяжелый вес», – сказал чемпион в полутяжелом весе .

Немков хочет перейти в тяжелый вес: «Тяжело гонять в 93 кг. Было бы круто подраться с Нганну, это реально»