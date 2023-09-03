Немков – о переходе в тяжелый дивизион: «Врачи сказали: еще пара таких весогонок и можно закончить со спортом»

Вадим Немков заявил, что перешел в тяжелый вес из-за рекомендаций врачей.

«Почему перешел в другой вес? Первое: мне предложили реванш с Кори Андерсоном и Филом Дэвисом, нескончаемые реванши не нравятся.

Второе: уже тяжело становится гонять вес, мне уже 31 год. Пообщавшись с врачами, принял решение перейти в другой вес, врачи сказали: ещё пара весогонок, и можно закончить со спортом», – сказал бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

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