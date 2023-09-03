Немков – о переходе в тяжелый дивизион: «Врачи сказали: еще пара таких весогонок и можно закончить со спортом»

Теги тяжелый вес (MMA) Bellator Вадим Немков Бокс/MMA/UFC

Вадим Немков заявил, что перешел в тяжелый вес из-за рекомендаций врачей.

«Почему перешел в другой вес? Первое: мне предложили реванш с Кори Андерсоном и Филом Дэвисом, нескончаемые реванши не нравятся.

Второе: уже тяжело становится гонять вес, мне уже 31 год. Пообщавшись с врачами, принял решение перейти в другой вес, врачи сказали: ещё пара весогонок, и можно закончить со спортом», – сказал бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.

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14 комментариев

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Pronger
Может не надо так много набирать между боями?)
Ну вот есть такие специально обученные люди, как диетологи например. План питания составляют и всё ок.
Ну не верю, что у Вадима какое-то особое строение и особо тяжёлая кость. В ufc люди с его габаритами выступают в среднем весе. Перейра, который реально огромный влазил в средний вес, Ромеро до 40 гонял в средний, были конечно проваленные вешалки, но он и дед уже был, Коста если дурака не валяет влазит в средний.
А Немков не может в 93 согнать. Сейчас полутяжи это просто подсушенные тяжи, почти все за 190 см огромные просто, это лет 10-15 назад в полутяжах выступали мелкие Эванс, Мачида, Белфорт, Руа, сейчас бы они были средневесами. Интересно каком году староосколькая команда застряла? В 2010?
+8
-2
+6
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Сергей Топильский
Ответ Sobachkin
Ну и? Опять с пенсионерам драться
естественно
+6
0
+6
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Sobachkin
Ну и? Опять с пенсионерам драться
+3
0
+3
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Vanek1411
Просто надо нормальную команду набрать, диетолога в том числе, а не покрышки с Фёдором тягать в Осколе и хинкали кушать. Немков по габаритам – это средневес. Тот же Альдо в полулёгком на вешалках выглядел как живой труп, когда объявил о переходе в легчайший, все только смеялись, а он нанял профессионалов и не провалил ни одной весогонки.
+3
0
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Sobachkin
Ответ Сергей Топильский
естественно
Как Фёдор завещал
+4
-2
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zzzeeerrrooo
Ответ Pronger
Может не надо так много набирать между боями?) Ну вот есть такие специально обученные люди, как диетологи например. План питания составляют и всё ок. Ну не верю, что у Вадима какое-то особое строение и особо тяжёлая кость. В ufc люди с его габаритами выступают в среднем весе. Перейра, который реально огромный влазил в средний вес, Ромеро до 40 гонял в средний, были конечно проваленные вешалки, но он и дед уже был, Коста если дурака не валяет влазит в средний. А Немков не может в 93 согнать. Сейчас полутяжи это просто подсушенные тяжи, почти все за 190 см огромные просто, это лет 10-15 назад в полутяжах выступали мелкие Эванс, Мачида, Белфорт, Руа, сейчас бы они были средневесами. Интересно каком году староосколькая команда застряла? В 2010?
Это все индивидуально
+2
0
+2
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Мага осторожный
а хубиб просто сбежал прикрывшись обещаниями матери
+2
-1
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Александр Степанов
Ответ Pronger
Может не надо так много набирать между боями?) Ну вот есть такие специально обученные люди, как диетологи например. План питания составляют и всё ок. Ну не верю, что у Вадима какое-то особое строение и особо тяжёлая кость. В ufc люди с его габаритами выступают в среднем весе. Перейра, который реально огромный влазил в средний вес, Ромеро до 40 гонял в средний, были конечно проваленные вешалки, но он и дед уже был, Коста если дурака не валяет влазит в средний. А Немков не может в 93 согнать. Сейчас полутяжи это просто подсушенные тяжи, почти все за 190 см огромные просто, это лет 10-15 назад в полутяжах выступали мелкие Эванс, Мачида, Белфорт, Руа, сейчас бы они были средневесами. Интересно каком году староосколькая команда застряла? В 2010?
Почему ты судишь не зная нюансов?
Может у Вадима свои болячки из-за которых тяжело гонять. Мы же не знаем
+1
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Сергей
В тяже и бьют в организм по другому
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mario-romario
Ответ Сергей Топильский
естественно
Зато безопасно 😀
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besik
Ответ Sobachkin
Ну и? Опять с пенсионерам драться
Пусть UFC предложат хорошие условия и тогда не будет пенсионеров
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besik
Ответ Мага осторожный
а хубиб просто сбежал прикрывшись обещаниями матери
Сбежал от кого?
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Валерий Золотарев
Ответ Pronger
Может не надо так много набирать между боями?) Ну вот есть такие специально обученные люди, как диетологи например. План питания составляют и всё ок. Ну не верю, что у Вадима какое-то особое строение и особо тяжёлая кость. В ufc люди с его габаритами выступают в среднем весе. Перейра, который реально огромный влазил в средний вес, Ромеро до 40 гонял в средний, были конечно проваленные вешалки, но он и дед уже был, Коста если дурака не валяет влазит в средний. А Немков не может в 93 согнать. Сейчас полутяжи это просто подсушенные тяжи, почти все за 190 см огромные просто, это лет 10-15 назад в полутяжах выступали мелкие Эванс, Мачида, Белфорт, Руа, сейчас бы они были средневесами. Интересно каком году староосколькая команда застряла? В 2010?
Немков 116 весил между боями.
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