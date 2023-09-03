Немков – о переходе в тяжелый дивизион: «Врачи сказали: еще пара таких весогонок и можно закончить со спортом»
Вадим Немков заявил, что перешел в тяжелый вес из-за рекомендаций врачей.
«Почему перешел в другой вес? Первое: мне предложили реванш с Кори Андерсоном и Филом Дэвисом, нескончаемые реванши не нравятся.
Второе: уже тяжело становится гонять вес, мне уже 31 год. Пообщавшись с врачами, принял решение перейти в другой вес, врачи сказали: ещё пара весогонок, и можно закончить со спортом», – сказал бывший чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков.
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Ну вот есть такие специально обученные люди, как диетологи например. План питания составляют и всё ок.
Ну не верю, что у Вадима какое-то особое строение и особо тяжёлая кость. В ufc люди с его габаритами выступают в среднем весе. Перейра, который реально огромный влазил в средний вес, Ромеро до 40 гонял в средний, были конечно проваленные вешалки, но он и дед уже был, Коста если дурака не валяет влазит в средний.
А Немков не может в 93 согнать. Сейчас полутяжи это просто подсушенные тяжи, почти все за 190 см огромные просто, это лет 10-15 назад в полутяжах выступали мелкие Эванс, Мачида, Белфорт, Руа, сейчас бы они были средневесами. Интересно каком году староосколькая команда застряла? В 2010?
Может у Вадима свои болячки из-за которых тяжело гонять. Мы же не знаем