«Шведское правительство – подонки!» Мухаммад Мокаев отреагировал на акцию сожжения Корана
Мухаммад Мокаев отреагировал на акцию с сожжением Корана в Швеции.
«Шведское правительство – подонки!» – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.
Таким образом спортсмен отреагировал на очередной случай сожжения Корана в Швеции.
Иракский иммигрант, который сжег копию книги в прошлом месяце, сделал это снова, вчера.
«Большой Том». Мокаев опубликовал фото Аспинэлла в футболке с надписью «Дагестан»
В 2003, когда Буш объявил Крестовый поход (термин именно такой) на иракцев, а затем и на остальные земли ближнего востока - это конечно не считается.
Мы будем осуждать теракты от каких-то безумцев, и экстраполировать это на всех мусульман, но ни слова не скажем про авиационные бомбы сброшенные на гражданских людей. Сколько убили христиане, и сколько убили арабы - цифры в принципе несравнимы.
Ты если жрешь западное инфополе - то может что-то хотя бы будешь выплевывать?
Но нет, все что у тебя есть - теракты от психов. А чем они отличаются от расстрелов людей в США или Австралии, от расчленений людей картелями? Человек в Мексике упакует в мешки 12 свидетелей, а в воскренье пойдет с мамой в церковь. Отличная религия. Ну или мы в ноль укатаем Багдад, а потом заявим что это божий промысел.