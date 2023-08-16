«Шведское правительство – подонки!» Мухаммад Мокаев отреагировал на акцию сожжения Корана

Мухаммад Мокаев отреагировал на акцию с сожжением Корана в Швеции.

«Шведское правительство – подонки!» – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.

Таким образом спортсмен отреагировал на очередной случай сожжения Корана в Швеции.

Иракский иммигрант, который сжег копию книги в прошлом месяце, сделал это снова, вчера.

«Большой Том». Мокаев опубликовал фото Аспинэлла в футболке с надписью «Дагестан»

Мокаев про Шавката Рахмонова: «Он – простой пацан»