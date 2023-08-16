«Шведское правительство – подонки!» Мухаммад Мокаев отреагировал на акцию сожжения Корана

Теги UFC MMA Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев отреагировал на акцию с сожжением Корана в Швеции.

«Шведское правительство – подонки!» – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.

Таким образом спортсмен отреагировал на очередной случай сожжения Корана в Швеции.

Иракский иммигрант, который сжег копию книги в прошлом месяце, сделал это снова, вчера.

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8 комментариев

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Oleg Where
Ответ Betting Star
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Католическая церковь, разгоняющая крестовые походы на арабов и восточных христиан, а также на северные земли славян, пруссов (этих вообще не стало, в процессе "крещения") одобряет подобные высказывания.

В 2003, когда Буш объявил Крестовый поход (термин именно такой) на иракцев, а затем и на остальные земли ближнего востока - это конечно не считается.

Мы будем осуждать теракты от каких-то безумцев, и экстраполировать это на всех мусульман, но ни слова не скажем про авиационные бомбы сброшенные на гражданских людей. Сколько убили христиане, и сколько убили арабы - цифры в принципе несравнимы.

Ты если жрешь западное инфополе - то может что-то хотя бы будешь выплевывать?
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MATRiX
Ответ Betting Star
Мне не нужно ни чьё инфополе, я сужу по Корану и сунне пророка ислама. Ислам, такая же невежественная и жестокая религия, как и две остальные авраамические верования. Отличие в том, что христианство и иудаизм кое-как приспособились к сдвигу сознания и морали в обществе, а ислам застрял в VII веке.
Ислам не должен и не будет приспосабливаться. Приспособление религии равно признанию её ложности.
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Betting Star
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Олег Акимов
Иранский иммигрант - христианин. Думаю он хорошо знает насколько преверженцы религии мира и добра толерантно относятся к людям других религий и взглядов.
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AVKU
Интересно, не хочет ли Чимаев сжечь шведский паспорт после этого?
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Betting Star
Ответ Oleg Where
Католическая церковь, разгоняющая крестовые походы на арабов и восточных христиан, а также на северные земли славян, пруссов (этих вообще не стало, в процессе "крещения") одобряет подобные высказывания. В 2003, когда Буш объявил Крестовый поход (термин именно такой) на иракцев, а затем и на остальные земли ближнего востока - это конечно не считается. Мы будем осуждать теракты от каких-то безумцев, и экстраполировать это на всех мусульман, но ни слова не скажем про авиационные бомбы сброшенные на гражданских людей. Сколько убили христиане, и сколько убили арабы - цифры в принципе несравнимы. Ты если жрешь западное инфополе - то может что-то хотя бы будешь выплевывать?
Мне не нужно ни чьё инфополе, я сужу по Корану и сунне пророка ислама. Ислам, такая же невежественная и жестокая религия, как и две остальные авраамические верования. Отличие в том, что христианство и иудаизм кое-как приспособились к сдвигу сознания и морали в обществе, а ислам застрял в VII веке.
+5
-5
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Oleg Where
Ответ Betting Star
Мне не нужно ни чьё инфополе, я сужу по Корану и сунне пророка ислама. Ислам, такая же невежественная и жестокая религия, как и две остальные авраамические верования. Отличие в том, что христианство и иудаизм кое-как приспособились к сдвигу сознания и морали в обществе, а ислам застрял в VII веке.
Каким образом он застрял? Если бы твой тезис был верен, арабы были бы очень воинственными государствами.
Но нет, все что у тебя есть - теракты от психов. А чем они отличаются от расстрелов людей в США или Австралии, от расчленений людей картелями? Человек в Мексике упакует в мешки 12 свидетелей, а в воскренье пойдет с мамой в церковь. Отличная религия. Ну или мы в ноль укатаем Багдад, а потом заявим что это божий промысел.
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MATRiX
Ответ Олег Акимов
Иранский иммигрант - христианин. Думаю он хорошо знает насколько преверженцы религии мира и добра толерантно относятся к людям других религий и взглядов.
Как и араб-христианин, который отказался продавать этой мрaзи продукты в магазине?)
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