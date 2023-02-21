Мухаммад Мокаев: «Никогда не буду рекламировать азартные игры, алкоголь или наркотики. Аллах дал мне больше»
Боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев сообщил, что отказался от контракта с букмекерской конторой.
«Мне предложили 200 тысяч долларов за спонсорство от букмекерской конторы. Я сказал однажды и скажу снова: я никогда не буду рекламировать азартные игры, алкоголь или наркотики.
Аллах дал мне больше, чем я просил, Альхамдулиллах, у меня есть больше, чем я просил у Бога 10 лет назад!» – написал британец дагестанского происхождения.
18 марта на UFC 286 в Лондоне Мокаев подерется с Жафелом Кавальканте Фильо.
Мухаммад Мокаев: «18 марта будет мой четвертый бой за 12 месяцев! Покажите мне другого бойца, который дрался бы чаще меня!»
Не думаю, что он в тебе нуждается.
Как говорится, берёшься считать чужие грехи? Начни бороться со своими, до чужих едва доберёшься☝️