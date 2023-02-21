Мухаммад Мокаев: «Никогда не буду рекламировать азартные игры, алкоголь или наркотики. Аллах дал мне больше»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев сообщил, что отказался от контракта с букмекерской конторой.

«Мне предложили 200 тысяч долларов за спонсорство от букмекерской конторы. Я сказал однажды и скажу снова: я никогда не буду рекламировать азартные игры, алкоголь или наркотики.

Аллах дал мне больше, чем я просил, Альхамдулиллах, у меня есть больше, чем я просил у Бога 10 лет назад!» – написал британец дагестанского происхождения.

18 марта на UFC 286 в Лондоне Мокаев подерется с Жафелом Кавальканте Фильо.

Мухаммад Мокаев: «18 марта будет мой четвертый бой за 12 месяцев! Покажите мне другого бойца, который дрался бы чаще меня!»

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8 комментариев

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Георгий Кузьмин
Ответ Arcanar
А ты что, посредник между ними?🤣 Не думаю, что он в тебе нуждается. Как говорится, берёшься считать чужие грехи? Начни бороться со своими, до чужих едва доберёшься☝️
То есть ты говорить мне, что делать можешь, а я обличать двуличных не могу?))
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Arcanar
Ответ Георгий Кузьмин
А не Аллах ли запретил мусульманину бить людей по лицу? Тем более в трусах, на потеху публике за деньги....а ну да, это другое...
А ты что, посредник между ними?🤣
Не думаю, что он в тебе нуждается.
Как говорится, берёшься считать чужие грехи? Начни бороться со своими, до чужих едва доберёшься☝️
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Камаз Обоев
Ответ Мага осторожный
интересно, а кому предлагали рекламу наркотиков?!
Может ему предлагали стать трафаретчиком))))
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Георгий Кузьмин
А не Аллах ли запретил мусульманину бить людей по лицу? Тем более в трусах, на потеху публике за деньги....а ну да, это другое...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мага осторожный
интересно, а кому предлагали рекламу наркотиков?!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JuVero
наркотики только бесплатно можно рекламировать))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tomas Muller
если сдержит слово честь и хвала
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Leonid Ehlkin
Позиция заслуживает уважения.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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