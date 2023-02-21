Мухаммад Мокаев: «Никогда не буду рекламировать азартные игры, алкоголь или наркотики. Аллах дал мне больше»

Боец наилегчайшего дивизиона UFC Мухаммад Мокаев сообщил, что отказался от контракта с букмекерской конторой.

«Мне предложили 200 тысяч долларов за спонсорство от букмекерской конторы. Я сказал однажды и скажу снова: я никогда не буду рекламировать азартные игры, алкоголь или наркотики.

Аллах дал мне больше, чем я просил, Альхамдулиллах, у меня есть больше, чем я просил у Бога 10 лет назад!» – написал британец дагестанского происхождения.

18 марта на UFC 286 в Лондоне Мокаев подерется с Жафелом Кавальканте Фильо.

Мухаммад Мокаев: «18 марта будет мой четвертый бой за 12 месяцев! Покажите мне другого бойца, который дрался бы чаще меня!»