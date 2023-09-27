Александр Емельяненко: «Остановили за езду без номеров. Не знал, как выкрутиться, поэтому показал сотруднику фотку с Путиным. Не помогло – пришлось дать взятку»

Теги Владимир Путин Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко вспомнил, как его остановила полиция за езду без номеров.

«Я жил в Санкт-Петербурге. Раньше была такая мода скручивать автомобильные номера – если хочешь вернуть номер, то платите деньги. У меня скрутили номера спереди, поэтому я ездил без них. Там остановят [полицейские] – договорюсь, там остановят – договорюсь.

И был такой случай, когда на бои впервые [2007 год] пришел Владимир Путин, Сильвио Берлускони, Жан-Клод Ван Дамм. После турнира нескольких бойцов пригласили к Путину. Мы посидели, покушали, пообщались о насущном, пофотографировались – я даже взял с собой фотоаппарат.

Еду домой на машине. Уже рассветало. Счастливый, а впереди нет номеров. И тут утренний патруль, проверка документов. А меня тогда еще не знали, был молодой. Подошел сотрудник: «У тебя номера нет». Он взял документы и ушел на другую сторону дороги. Думаю: «Блин, как же выкрутиться?»

Он вернулся и демонстративно встал перед машиной. Я вылезаю, вспоминаю, что взял фотоаппарат. Думаю: «Сейчас покажу фотки с Путиным – отпустит». Говорю: «Приятель, я спортсмен, еду с боев. Отпусти. Номера сделаю». Показываю первую фотографию: «О, это же Ван Дамм». Показываю следующую: «А, это же Берлускони». Еще одну: «О, Владимир Владимирович Путин».

Убрал фотоаппарат, разговорились, как прошли бои. Говорит: «Здесь нет ни Ван Дамма, ни Берлускони, ни Путина. Здесь есть я, ты и твои номера. Что делать будем?» Пришлось дать взятку. Мне стыдно, что ездил без номеров, нарушал правила и подкупал сотрудников», – сказал ветеран ММА Александр Емельяненко.

Емельяненко воровал деньги, ездил без номеров после встречи с Путиным и научил весь двор курить. Шоу на шоу у Мусагалиева

История фото Путина, Берлускони, Ван Дамма и братьев Емельяненко. Что это было?

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5 комментариев

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artem klishin
история, которая отлично описывает страну)
+12
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Назар Игорь
Что такое для мента фотка с Путиным, еë на хлеб не намажешь, и она не булькает, а шуршащие купюры как небесная сладкая музыка.
+9
-1
+8
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Johnny Walker
А путин это кто?
+2
-1
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Заборостроитель
Ну это 2007 год, все думали, что он уйдет в оппозицию😀
+1
0
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