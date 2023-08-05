Вячеслав Василевский: «Глупо обвинять Шлеменко в договорных боях, учитывая его возраст»

Теги MMA Александр Шлеменко Вячеслав Василевский Алекс Оливейра Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Василевский оценил победу Александра Шлеменко над Алексом Оливейрой.

«Все, кто смотрел бои Саши Шлеменко, знают, что гильотина – это его коронка. Он не большой профессионал работы в партере и мастер удушающих или болевых, но эту гильотину он делал много кому, в том числе и я на нее попался. Это ожидаемо, что он ее взял и сделал. У кого-то есть вопросы по поводу техники ее проведения?

Если сила воли отсутствует у бразильца, то это его проблема. Как бы я к Саше не относился, но глупо обвинять его, что на старости лет он проводит договорные бои», – заявил шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский.

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1 комментарий

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Слава, ты проиграл ему 2 боя, когда вы оба были на пике. Ты был очень недоволен исходом первого, Саша без проблем дал реванш.
Все эти намеки в его адрес несерьезно выглядят, напоминает поведение Арловского все эти годы в сторону ФЕ
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