Вартанян – о национализме в России: «Основная причина – уровень жизни»

Теги легкий вес (MMA) Эдуард Вартанян ACA Бокс/MMA/UFC

Эдуард Вартанян заявил, что национализм может возникать из-за низкого уровня жизни.

«Это широкий вопрос. Я говорил применительно к России о бытовом шовинизме. Это то, с чем сталкивался я и многие нерусские, проживающие в Москве. Что касается причин национализма, то основная – это уровень жизни.

Это всегда использовалось, как в той же фашистской Германии против еврейского народа. Просто когда уровень жизни низок, надо находить каких-то козлов отпущения», – сказал легковес АСА Эдуард Вартанян.

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50 комментариев

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ральф шумахер
Подтверждение его выводам - вот даже в комментах отлично видно, прям вот на 100 процентов.
+63
-12
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Гоша Петров
Ответ Pronger
Может стоит свалить из нацисткой и шовинисткой России и ехать в процветающую Армению? Так в России плохо, так притесняют, оскорбляют, что почти миллион армян в России живёт, и чёт не особо ломится на родину, как и ещё куча других народов с СНГ
Он родился в городе Видное московской области,мать русская,жена русская,дети на 3/4 русские
+45
-10
+35
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dake
Ну да в России очень высокий уровень национализма ксенофобии. А ещё русские очень сильно раздражатся когда кто-то говорит на не русском языке. Миллион раз видел такое. Почему так?
+48
-19
+29
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Pronger
Может стоит свалить из нацисткой и шовинисткой России и ехать в процветающую Армению?
Так в России плохо, так притесняют, оскорбляют, что почти миллион армян в России живёт, и чёт не особо ломится на родину, как и ещё куча других народов с СНГ
+56
-31
+25
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Pronger
Ответ Гоша Петров
Он родился в городе Видное московской области,мать русская,жена русская,дети на 3/4 русские
вообще родился он в Ереване.
Ну это не важно, чел переехал в Россию образование получил тут, тренироваться начал тоже в РФ, дерётся в российских лигах. Живёт с кайфом в Москве, но такой патриот Армении оооо да, что победу над Резниковым посвящает Арцаху))
+38
-13
+25
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Ceasus
Не считая того, что этот высококвалифицированный специалист-социолог наговорил на 282-ю, остается открытым вопрос: почему евреи во время репрессий не начали массово мигрировать в Рейх, но к примеру армяне, вместо борьбы за свою землю обетованную в горах, бегут в Россию где нищие нацисты? Ответ науке неизвестен по сей день
+32
-13
+19
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Деревянная рука
Вон оно что.Получается виноваты не абу-бандиты заполонившие всё кругом а уровень жизни.Так езжай к себе в вартанянию
+30
-18
+12
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Miras Tolegenov
Согласен с ним. В России очень низкий уровень жизни, от того и много злобы. Хотя может шовинизм в крови. При переезде в США вижу как у людей из России шовинизм даже здесь прослеживается, хоти они сейчас на уровне ниже мексиканцев. Гонора много
+27
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+12
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Гоша Петров
Ответ dake
Ну да в России очень высокий уровень национализма ксенофобии. А ещё русские очень сильно раздражатся когда кто-то говорит на не русском языке. Миллион раз видел такое. Почему так?
это факт,я помню в 90-х,когда и приезжих то в Москве было немного,всегда были фразы на букву ч,пренебрижительное отношение к мусульманам тем же,даже какое то высмеивание
+26
-14
+12
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mqh9pzrxgf
Ответ Мишаня Кашников
наверное причины весомые на это есть, нет не знаешь?
В первую очередь гордыня и высокомерие)
+16
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Sentipede Incantation
Ответ Miras Tolegenov
Согласен с ним. В России очень низкий уровень жизни, от того и много злобы. Хотя может шовинизм в крови. При переезде в США вижу как у людей из России шовинизм даже здесь прослеживается, хоти они сейчас на уровне ниже мексиканцев. Гонора много
А что он когда то выше мексиканцев там были?) Мексиканцы это почти американцы, хоть и оторванные от основного населения. Ну ты сравнил.))
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Ceasus
Ответ Гоша Петров
Вартанян родился в городе Видное,мать у него русская кстати.
Странно, гугл говорит что в Ереване. По его воспитанию видно, кто в семье был главный, с телегами про нацистов)
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Artur Smith
Ответ Евгений Цыбульников
Да уж, в Москве, про которую тут говорит данный персонаж, настолько низкий уровень жизни, что он и все остальные постоянно стремятся сюда приехать. Видимо, чтобы плохо жить.
У кого в Москве хороший уровень жизни? У дай Бог 10% населения? 50% простая нищая обслуга, которая даже самостоятельно финансово не вытянет найм нормального жилья + одеться и поесть
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Евгений Цыбульников
Да уж, в Москве, про которую тут говорит данный персонаж, настолько низкий уровень жизни, что он и все остальные постоянно стремятся сюда приехать. Видимо, чтобы плохо жить.
+21
-17
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Jese Rodrigues
Ответ Pronger
Может стоит свалить из нацисткой и шовинисткой России и ехать в процветающую Армению? Так в России плохо, так притесняют, оскорбляют, что почти миллион армян в России живёт, и чёт не особо ломится на родину, как и ещё куча других народов с СНГ
Ну подтвердил его слова, низкосортный шовинизм.
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Abu Umar
Эдик прав!
+8
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Валерий Золотарев
Виноваты националисты
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Гоша Петров
Ответ Ceasus
Не считая того, что этот высококвалифицированный специалист-социолог наговорил на 282-ю, остается открытым вопрос: почему евреи во время репрессий не начали массово мигрировать в Рейх, но к примеру армяне, вместо борьбы за свою землю обетованную в горах, бегут в Россию где нищие нацисты? Ответ науке неизвестен по сей день
Вартанян родился в городе Видное,мать у него русская кстати.
+12
-11
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wahluck
Ответ Miras Tolegenov
Согласен с ним. В России очень низкий уровень жизни, от того и много злобы. Хотя может шовинизм в крови. При переезде в США вижу как у людей из России шовинизм даже здесь прослеживается, хоти они сейчас на уровне ниже мексиканцев. Гонора много
Какая разница на каком уровне отдельное этническое сословие? Кому надо, получит гражданство, и эти критерии к нему не будут применимы
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Алексей Иванов
Ответ Гоша Петров
это факт,я помню в 90-х,когда и приезжих то в Москве было немного,всегда были фразы на букву ч,пренебрижительное отношение к мусульманам тем же,даже какое то высмеивание
Ну а русских тогда из советских республик гнали, это норм?
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Чувак Г
Мы не обязаны говорить на русском. Мы не русские что бы говорить на русском. Мы россияне па Россия большая многонациональная. И каждая нация имеет право разговаривать на своем языке.
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ральф шумахер
Ответ Мишаня Кашников
наверное причины весомые на это есть, нет не знаешь?
Ну, так так-же будут унижать азиатов, от будующих хозяев, китайцев, до бизесменов из Сингапура или там Тайваня, живущих гораздо лучше Москвы.
С украинцами, которые вообще внешне и по языку ничем не отличаются - войну устроили.
По тв враги и США и европейцы, да и в мозгах мишань тоже.

Это факт. Нац. политика - сильных ненавидят, слабых (уже нет) и меньшинства (уже нет, что китайцев, что индусов в 10 раз больше, чем в ,,последней стране с правильными ценностями,,).

Причина весомая есть, да. Проводимая государством политика превосходства, как делал Адольф. Да, туалет на улице, газа и водопровода в деревне нет - но ,,нам все завидуют,,)))
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Олег Жуков
Спортс опять накинул на вентилятор...
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Гоша Петров
Ответ Pronger
вообще родился он в Ереване. Ну это не важно, чел переехал в Россию образование получил тут, тренироваться начал тоже в РФ, дерётся в российских лигах. Живёт с кайфом в Москве, но такой патриот Армении оооо да, что победу над Резниковым посвящает Арцаху))
ну может и родился он там,но не жил,он учился с первого класса в школе города Видное,и мать его русская
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Pronger
Ответ Гоша Петров
ну может и родился он там,но не жил,он учился с первого класса в школе города Видное,и мать его русская
ну значит, он русский, который очень хочет быть армянином. Не знаю, с какой целью только
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