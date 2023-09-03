Вартанян – о национализме в России: «Основная причина – уровень жизни»

Эдуард Вартанян заявил, что национализм может возникать из-за низкого уровня жизни.

«Это широкий вопрос. Я говорил применительно к России о бытовом шовинизме. Это то, с чем сталкивался я и многие нерусские, проживающие в Москве. Что касается причин национализма, то основная – это уровень жизни.

Это всегда использовалось, как в той же фашистской Германии против еврейского народа. Просто когда уровень жизни низок, надо находить каких-то козлов отпущения», – сказал легковес АСА Эдуард Вартанян.

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