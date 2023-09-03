Вартанян – о национализме в России: «Основная причина – уровень жизни»
Эдуард Вартанян заявил, что национализм может возникать из-за низкого уровня жизни.
«Это широкий вопрос. Я говорил применительно к России о бытовом шовинизме. Это то, с чем сталкивался я и многие нерусские, проживающие в Москве. Что касается причин национализма, то основная – это уровень жизни.
Это всегда использовалось, как в той же фашистской Германии против еврейского народа. Просто когда уровень жизни низок, надо находить каких-то козлов отпущения», – сказал легковес АСА Эдуард Вартанян.
Так в России плохо, так притесняют, оскорбляют, что почти миллион армян в России живёт, и чёт не особо ломится на родину, как и ещё куча других народов с СНГ
Ну это не важно, чел переехал в Россию образование получил тут, тренироваться начал тоже в РФ, дерётся в российских лигах. Живёт с кайфом в Москве, но такой патриот Армении оооо да, что победу над Резниковым посвящает Арцаху))
С украинцами, которые вообще внешне и по языку ничем не отличаются - войну устроили.
По тв враги и США и европейцы, да и в мозгах мишань тоже.
Это факт. Нац. политика - сильных ненавидят, слабых (уже нет) и меньшинства (уже нет, что китайцев, что индусов в 10 раз больше, чем в ,,последней стране с правильными ценностями,,).
Причина весомая есть, да. Проводимая государством политика превосходства, как делал Адольф. Да, туалет на улице, газа и водопровода в деревне нет - но ,,нам все завидуют,,)))