Джек Маддалена о Головкине: «Мне нравилось смотреть бои GGG»

14-й номер рейтинга полусреднего веса UFC австралиец Джек Делла Маддалена рассказал о своей любви к боксу и назвал собственных фаворитов в данном виде спорта:

«Я наблюдал за многими боксерами. Не могу выделить кого-то одного. Конечно, мне нравилось смотреть бои таких боксеров, как «Канело» и GGG, а также бойцов старой школы — мне всегда нравился Шугар Рэй Робинсон, за ним было круто наблюдать. Я в целом любил смотреть бокс. Я стремлюсь к тому, чтобы стать лучшим бойцом UFC, я не обращаю внимания на этот «титул»

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