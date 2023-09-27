Уайт – о системе рейтингов UFC: «Мы можем расширить списки лучших бойцов до 20 имен»

Теги UFC Дана Уайт MMA Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт сообщил, что UFC может расширить рейтинги лучших бойцов до топ-20.

«Полусредний дивизион – отличный пример. У каждого бойца, входящего в топ-15, уже запланирован поединок.

Мы можем расширить списки лучших бойцов до 20 имен – на прошлой неделе я обсуждал это с матчмейкерами», – заявил президент UFC Дана Уайт.

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1 комментарий

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rude.
Логично. Скоро с Беллатора подвалят беженцы. Нужно размещать где-то...
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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