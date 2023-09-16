Уайт – о Трампе: «Когда мы выкупили UFC, у нас были проблемы с аренами. Он взял UFC под свое крыло и заключил с нами отличную сделку»

Дана Уайт рассказал об участии Дональда Трампа в успехе UFC.

«Когда мы выкупили UFC, то столкнулись с трудностями в поиске площадок – владельцы арен не хотели с нами сотрудничать. Это сейчас мы бьем рекорды по посещаемости, но тогда все было совсем по-другому.

Трамп поверил в нас. Он взял UFC под свое крыло и заключил с нами отличную сделку. Мы провели два турнира в его казино – с тех пор он всегда был первым, кто звонил мне и поздравлял с успехами. Я никогда не скажу о нем ничего плохого», – признался президент UFC Дана Уайт.

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