Дана Уайт: «Америка стала мягкой. Люди не хотят работать и сидят дома. Это проблема»

Дана Уайт считает, что молодое поколение американцев стало слишком мягким.

«Америка стала мягкой – это проблема. Люди не хотят работать, сидят дома. Поверьте, так успеха не добьешься. Всегда будет небольшая группа голодных дикарей, которые переедут каждого из вас, пока вы будете стоять на месте, плакать и жаловаться, что у вас украли возможность.

Деньги никогда не были для меня главной мотивацией. Если бы это было так, то я бы ушел на пенсию еще в 2016 году. Мне нравится бить рекорды, делать невозможное – когда ты ставишь себе подобные цели, деньги приходят сами», – заявил президент UFC Дана Уайт.

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Уайт – о Трампе: «Когда мы выкупили UFC, у нас были проблемы с аренами. Он взял UFC под свое крыло и заключил с нами отличную сделку»

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