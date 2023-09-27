Вячеслав Василевский: «Победа Яна над Ядонгом станет заявкой на включение в гонку за пояс»
Вячеслав Василевский высказался о потенциальном бое Петра Яна и Сонга Ядонга.
«Думаю, у Петра не было проблем с подготовкой. Дело было в нем самом, в отсутствии остроты и блеска в глазах. Он готовится в Таиланде. Там же, где готовился, когда был чемпионом UFC и показывал яркие поединки. Я не думаю, что дело в его окружении или в зале.
Вопрос в том, что у Петра притупилось обостренное чувство чемпионства. В бою против Ядонга мотивация Яна будет решающим фактором. Многое будет зависеть от того, готов ли он рвать и метать. Для Петра неважно, кого победить. Просто нужна победа в UFC.
Необходимо показать самому себе, что ты умеешь побеждать и быть чемпионом. Победа Петра над Сонгом станет заявкой на включение в гонку за пояс», – сказал боец MMA Вячеслав Василевский.
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