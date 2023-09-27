Бой между Петром Яном и Сонгом Ядонгом находится в разработке (Крис Преснелл)

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян UFC Fight Night Сонг Ядонг Бокс/MMA/UFC

Петр Ян может провести бой против Сонга Ядонга.

«Поединок находится в стадии разработки и может возглавить турнир UFC Fight Night, который пройдет 9 декабря.

Локация еще неизвестна, но есть вероятность, что бой состоится в китайском Шанхае», – написал журналист Крис Преснелл в социальных сетях.

Ян (16-5) в последний раз дрался в марте, когда проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.

Ядонг (20-7-1) в апреле нокаутировал Рики Симона.

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