Бой между Петром Яном и Сонгом Ядонгом находится в разработке (Крис Преснелл)
Петр Ян может провести бой против Сонга Ядонга.
«Поединок находится в стадии разработки и может возглавить турнир UFC Fight Night, который пройдет 9 декабря.
Локация еще неизвестна, но есть вероятность, что бой состоится в китайском Шанхае», – написал журналист Крис Преснелл в социальных сетях.
Ян (16-5) в последний раз дрался в марте, когда проиграл Мерабу Двалишвили единогласным решением судей.
Ядонг (20-7-1) в апреле нокаутировал Рики Симона.
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