Бой между Петром Яном и Сонгом Ядонгом находится в разработке (Крис Преснелл)

Петр Ян может провести бой против Сонга Ядонга.

«Поединок находится в стадии разработки и может возглавить турнир , который пройдет 9 декабря.

Локация еще неизвестна, но есть вероятность, что бой состоится в китайском Шанхае», – написал журналист Крис Преснелл в социальных сетях.

Ян (16-5) в последний раз дрался в марте, когда проиграл единогласным решением судей.

Ядонг (20-7-1) в апреле нокаутировал Рики Симона.

Петр Ян вернется в октагон не раньше конца 2023 года (ТАСС)

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