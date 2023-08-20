Петр Ян – о Стерлинге и О’Мэлли: «Я побеждал этих ребят»

Петр Ян поделился впечатлениями от поединка Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли.

«Наш спорт жесткий и непредсказуемый. Я побеждал этих ребят! Скоро увидимся», – сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян.

Ян проиграл дважды – в марте-2021 был дисквалифицирован за нелегальный удар, а через год уступил судейским решением.

В октябре-2022 Ян встретился с О’Мэлли и проиграл ему раздельным решением.

О’Мэлли брутально нокаутировал Стерлинга и с первой попытки забрал пояс. Теперь о реванше говорит Петр Ян

Ян – о бое с О’Мэлли: «Наш реванш рано или поздно должен состояться»