Петр Ян – о Стерлинге и О’Мэлли: «Я побеждал этих ребят»
Петр Ян поделился впечатлениями от поединка Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли.
«Наш спорт жесткий и непредсказуемый. Я побеждал этих ребят! Скоро увидимся», – сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян.
Ян проиграл Стерлингу дважды – в марте-2021 был дисквалифицирован за нелегальный удар, а через год уступил судейским решением.
В октябре-2022 Ян встретился с О’Мэлли и проиграл ему раздельным решением.
О’Мэлли брутально нокаутировал Стерлинга и с первой попытки забрал пояс. Теперь о реванше говорит Петр Ян
Ян – о бое с О’Мэлли: «Наш реванш рано или поздно должен состояться»
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