Петр Ян – о Стерлинге и О’Мэлли: «Я побеждал этих ребят»

Теги UFC MMA Петр Ян Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Петр Ян поделился впечатлениями от поединка Алджамейна Стерлинга и Шона О’Мэлли.

«Наш спорт жесткий и непредсказуемый. Я побеждал этих ребят! Скоро увидимся», – сказал боец легчайшего веса UFC Петр Ян.

Ян проиграл Стерлингу дважды – в марте-2021 был дисквалифицирован за нелегальный удар, а через год уступил судейским решением.

В октябре-2022 Ян встретился с О’Мэлли и проиграл ему раздельным решением.

О’Мэлли брутально нокаутировал Стерлинга и с первой попытки забрал пояс. Теперь о реванше говорит Петр Ян

Ян – о бое с О’Мэлли: «Наш реванш рано или поздно должен состояться»

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8 комментариев

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KZT
Петр разговаривает сам с собой.
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Romero_095
Победа поражением так сказать
+9
-2
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Savardus
Когда дед зовет на кухню и начинает травить байки про свою молодость
+5
0
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<~Inter~>
Яну бы в октагоне доказывать всё. Выиграл бы у Мераба, то мог быть претендентом на титул сейчас
+4
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GaasJT
Петя лучше бы молчал. Реально недалекий персонаж.
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leppyanen
Дал хорошие конкурентные бои обоим, но, к сожалению, не победил ни одного ни второго в трех боях.
+3
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СвинопаС
Петя, мы за тебя болеем и поддерживаем, но надо меньше трещать и больше тренироваться. А то начинаешь напоминать плохую копию Конора - бойца твиттераста
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Джавез Тилл
Отмечая победу Чжан Вэйли, Петр Ян поднимая бокал произнес: «Я побеждал этих ребят»
😆
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