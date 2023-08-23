«Договорились». Ян отреагировал на твит Стерлинга, адресованный О’Мэлли

Петр Ян отреагировал на твит Алджамейна Стерлинга, адресованный Шону О’Мэлли.

«Реванш в 2024 году. Это игра, в которой важен каждый дюйм. Я вернусь», – написал в соцсетях .

«Договорились», – ответил ему Ян.

Бойцы встречались дважды – в марте-2021 Ян был дисквалифицирован за нелегальный удар, а через год россиянин проиграл судейским решением.

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