«Договорились». Ян отреагировал на твит Стерлинга, адресованный О’Мэлли

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Петр Ян отреагировал на твит Алджамейна Стерлинга, адресованный Шону О’Мэлли.

«Реванш в 2024 году. Это игра, в которой важен каждый дюйм. Я вернусь», – написал в соцсетях Стерлинг.

«Договорились», – ответил ему Ян.

Бойцы встречались дважды – в марте-2021 Ян был дисквалифицирован за нелегальный удар, а через год россиянин проиграл судейским решением.

Петр Ян – о Стерлинге и О’Мэлли: «Я побеждал этих ребят»

Ян – о бое с О’Мэлли: «Наш реванш рано или поздно должен состояться»

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