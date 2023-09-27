Новичок UFC Газиев будет выступать в промоушене под флагом Бахрейна: «Там я себя чувствую как дома»

Шамиль Газиев заявил, что будет выступать в UFC под флагом Бахрейна.

«Я с 2018 года выступаю за Бахрейн. Тренируюсь там же в клубе «КНК ММА». В Бахрейне главным тренером национальной сборной по MMA является мой давний друг Эльдар Эльдаров, который также является учеником Абдулманапа Магомедовича.

В команду я попал по его приглашению. В Бахрейне очень хорошие, дружелюбные люди. Многим похожи по взглядам на жизнь на людей из Дагестана. Поэтому я там чувствую себя как дома.

В России живут мои родные и близкие, поэтому сказать, что там хуже, чем где-то, я не могу. Без семьи хорошо не бывает нигде», – сказал тяжеловес UFC Шамиль Газиев.

Новичок UFC Газиев – о детстве в Дагестане: «Я был больше сверстников, часто звали подраться, а отказаться было чем-то постыдным»