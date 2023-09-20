Шамиль Газиев получил контракт с UFC после победы на претендентской серии Даны Уайта
Непобежденный тяжеловес Шамиль Газиев подписал соглашение с UFC.
В главном событии турнира претендентской серии Газиев победил американца Грега Веласко удушающим приемом в первом раунде.
Теперь на счету 33-летнего бойца 11 побед, 10 из которых – досрочные. На поединки Газиев выходит под флагом Бахрейна.
В России бои претендентской серии Даны Уайта эксклюзивно показывает «Кинопоиск». Новые эпизоды выходят по средам на языке оригинала и позже в озвучке Давида Багдасаряна и Олега Володина.
«Кинопоиск» покажет бои сестры Рахмонова и Солдаткина на претендентской серии Даны Уайта
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