Шамиль Газиев получил контракт с UFC после победы на претендентской серии Даны Уайта

Теги UFC Дана Уайт тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Непобежденный тяжеловес Шамиль Газиев подписал соглашение с UFC.

В главном событии турнира претендентской серии Газиев победил американца Грега Веласко удушающим приемом в первом раунде.

Теперь на счету 33-летнего бойца 11 побед, 10 из которых – досрочные. На поединки Газиев выходит под флагом Бахрейна.

В России бои претендентской серии Даны Уайта эксклюзивно показывает «Кинопоиск». Новые эпизоды выходят по средам на языке оригинала и позже в озвучке Давида Багдасаряна и Олега Володина.

«Кинопоиск» покажет бои сестры Рахмонова и Солдаткина на претендентской серии Даны Уайта

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3 комментария

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"Iron"
Три раза перечитал, пока не понял, что не Газизов.
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Магомед Саид Амирханов
Вот куда свалил Шамиль!
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