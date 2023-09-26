Новичок UFC Газиев – о детстве в Дагестане: «Я был больше сверстников, часто звали подраться, а отказаться было чем-то постыдным»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Бокс/MMA/UFC

Новичок UFC Шамиль Газиев рассказал, как дрался в детстве в Дагестане.

«Жизнь любого мальчишки в Дагестане не обходится без уличных драк. Каждый занимается единоборствами и хочет быть самым сильным в классе, в школе, в универе.

Почти каждый день кто-то дерется, особенно новеньким приходится с этим сталкиваться. Я тоже вырос в этой среде.

Я был больше своих сверстников, и поэтому меня часто звали на подмогу, а отказать в такой ситуации – у нас считается чем-то постыдным. Поэтому драк было немало», – сказал тяжеловес UFC Шамиль Газиев (11-0 в профессиональных ММА).

Шамиль Газиев получил контракт с UFC после победы на претендентской серии Даны Уайта

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