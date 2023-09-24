Босс RCC – о возвращении Петра Яна: «В декабре он точно не будет биться»

Петр Ян не вернется в октагон в 2023 году.

«В декабре, как понимаю, он точно не будет биться. В первую очередь нужно, чтобы он вернулся, и уже неважно, с кем.

В настоящий момент он проходит реабилитацию, восстановление. Он сейчас не в гонке, в которой он был ранее.

Знаю, что у него было очень много травм. Я сам присутствовал на многих его боях, и он был не в той форме, в которой многие думают.

Сейчас гонки за титул нет, и может спокойно подойти к следующему бою. Я уверен, что независимо от того, с кем он будет биться, у него всегда есть шансы ворваться в топ», – сказал босс RCC Николай Клименко.

Напомним, что последний раз дрался в марте 2023 года, проиграв . Это поражение стало третьим подряд для Яна.

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