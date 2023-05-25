Джо Роган – о бое Хейни и Ломаченко: «Василия ограбили, он выиграл в два раунда»
Джо Роган считает Василия Ломаченко победителем боя против Дэвина Хейни.
«Я думаю, что Василия ограбили. Имею в виду, что комментаторы очень старались не сказать, что его ограбили.
Они плясали от того, что были близкие раунды, но я не видел этого. Почувствовал, что Ломаченко забрал решением.
Мне показалось, что Ломаченко выиграл в два раунда. Это плохо, это постоянно случается в боксе, но это происходит и в UFC тоже», – сказал комментатор UFC Джо Роган.
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