Джо Роган – о бое Хейни и Ломаченко: «Василия ограбили, он выиграл в два раунда»

Теги легкий вес UFC Василий Ломаченко Джо Роган бокс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Джо Роган считает Василия Ломаченко победителем боя против Дэвина Хейни.

«Я думаю, что Василия ограбили. Имею в виду, что комментаторы очень старались не сказать, что его ограбили.

Они плясали от того, что были близкие раунды, но я не видел этого. Почувствовал, что Ломаченко забрал решением.

Мне показалось, что Ломаченко выиграл в два раунда. Это плохо, это постоянно случается в боксе, но это происходит и в UFC тоже», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

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5 комментариев

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Гусейн Магомедрасулов
Роган топ по высказываниям
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Адекватник
Я помню времена, когда тезис о судействе типа: ну вы же понимаете, молодой небитый американец, у себя дома, нужно выигрывать нокаутом или с явным преимуществом, озвучивался чуть ли ни как теория заговора. Люди возмущались, говорили: что вы такое говорите? Это же спорт, должны быть честные условия. Это реально звучало как вызов, как обнажение чего-то сокровенного, о чем невозможно говорить открыто. Потом об этом стали говорить как о печальнои факте. Что-то вроде: ну мы понимаем, таковы реалии, на кону большие деньги. Сейчас об этом говорят уже как о единственной реалии. Типа: а чего вы вообще хотели? Это очевидно же и вполне нормально, всегда так было. В общем, это долбаный цирк и тот самый порядок, основанный на правилах...
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Мишаня Кашников
4-8 по раундам в пользу Василия, я так насчитал
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