Джо Роган – о бое Хейни и Ломаченко: «Василия ограбили, он выиграл в два раунда»

Джо Роган считает Василия Ломаченко победителем боя против Дэвина Хейни.

«Я думаю, что ограбили. Имею в виду, что комментаторы очень старались не сказать, что его ограбили.

Они плясали от того, что были близкие раунды, но я не видел этого. Почувствовал, что Ломаченко забрал решением.

Мне показалось, что Ломаченко выиграл в два раунда. Это плохо, это постоянно случается в боксе, но это происходит и в UFC тоже», – сказал комментатор UFC Джо Роган.

Джо Роган – о фаворите потенциального боя Фьюри – Джонс: «Я готов поставить все фишки на черное»

Джо Роган: «Чак Лидделл создал UFC. Когда он побеждал, то начинал рычать»