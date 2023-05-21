Статистика боя Ломаченко – Хейни: Василий бил чаще, но Дэвин был точнее

Василий Ломаченко превзошел Дэвина Хейни по числу ударов.

В Лас-Вегасе (Невада) состоялся поединок за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе между и . Американец защитил пояса единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

При этом Хейни лишь в пяти раундах попадал чаще оппонента. Еще в двух трехминутках боксеры донесли равное количество ударов.

В общей сумме Ломаченко превзошел по количеству попыток и донесенных ударов (124 из 564 против 110 из 405).

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