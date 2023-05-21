Статистика боя Ломаченко – Хейни: Василий бил чаще, но Дэвин был точнее

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Василий Ломаченко превзошел Дэвина Хейни по числу ударов.

В Лас-Вегасе (Невада) состоялся поединок за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе между Дэвином Хейни и Василием Ломаченко. Американец защитил пояса единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

При этом Хейни лишь в пяти раундах попадал чаще оппонента. Еще в двух трехминутках боксеры донесли равное количество ударов.

В общей сумме Ломаченко превзошел по количеству попыток и донесенных ударов (124 из 564 против 110 из 405).

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11 комментариев

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Фарид Харисов
Редко смотрю бокс, но этот бой решил посмотреть после новостей о судейском произволе. Ломаченко стабильно и породисто накидывал в кабину, Хэйни смотрелся куда слабее и плыл половину поединка.

Даже с учётом купленного судейства — тут максимум победа Ломы "на тоненького", но решили совсем по беспределу вытащить за уши чемпиона.
+23
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London.is.blue
Я не знаю о какой точности речь, Хейни попадал изредка джебом, в остальном пытался бить по корпусу. Может судьи подумали, что все удары Хейни доходили, но это странно.
А так его удары приходились либо по воздуху, либо по рукам.

За бой Хейни провел 2-3 комбинации и все. В остальном время пытался своей кочергой отбить корпус. Сам же нахватался нормально. Были моменты, когда он прямо был на грани, будь Вася чуть моложе и свежее не отпустил бы.

Ну и голова Хейни переодически смешно отлетала от джебов Васи.

В общем глобально не лучший бой Васи, он постарел и замедлился, но на дуболома Хейни хватило. Вернее должно было хватить, если бы не булщит.
+15
-1
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Алексей
Василий ты был лутчим
+5
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andreyv19
Ответ \\\ VORON ///
Сразу скажу, что бой не смотрел. Но глядя на эту статистику кажется, что Хэйни выиграл 7:5 по раундам. Если смотреть именно в разрезе раундов стату по числу точных попаданий (а при равенстве давать приоритет силовым ударам). Лома судя по статистике очень круто провел концовку, сделав в последних трех раундах общее преимущество по ударам, особенно в 11м, но до этого проигрывал 7:2 (если тупо смотреть на количество донесенных ударов в разрезе каждого раунда). Возможно статистика левая, но на откровенное засуживание не похоже. Наоборот, бой похоже был довольно близким. В таких победу часто отдают более распиаренным бойцам, а не тем кто был чуть-чуть лучше (Лома). Канелло, например, это на себе знает.
Посмотри бой! Полностью поменяешь свое мнение!!!
Удар удару рознь, Вася раз 5 пропустил чисто, все остальное - это удары по защите. А вот голова этого "распиареного бойца" болталась как шар на новогодней елке в половине раундов.
Чистая победа Ломаченко в минимум 7 раундах, остальные равны
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ \\\ VORON ///
Сразу скажу, что бой не смотрел. Но глядя на эту статистику кажется, что Хэйни выиграл 7:5 по раундам. Если смотреть именно в разрезе раундов стату по числу точных попаданий (а при равенстве давать приоритет силовым ударам). Лома судя по статистике очень круто провел концовку, сделав в последних трех раундах общее преимущество по ударам, особенно в 11м, но до этого проигрывал 7:2 (если тупо смотреть на количество донесенных ударов в разрезе каждого раунда). Возможно статистика левая, но на откровенное засуживание не похоже. Наоборот, бой похоже был довольно близким. В таких победу часто отдают более распиаренным бойцам, а не тем кто был чуть-чуть лучше (Лома). Канелло, например, это на себе знает.
Судьи видимо тоже бой не смотрели и рассуждали как ты)
+3
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2pac
А что толку от этих силовых Хейни? Он не Канело. В голову приходит, их первые два легендарных боя с Геной. Гена кормил тяжёлыми джебами и коварными хуками, Канело методично всаживал силовые, оверхэнды и апперкоты.
Ну там и уровень бокса, космос был.

Здесь же декласс от 35-летнего Васи. На фоне которого, Хейни смотрелся как МС против ЗМС и Олимпионика.

Когда Вася переходил в атаку, через экран было видно опаску и страх американца. Защита как решето. 11 раунд, так это вообще лакмусовая бумажка всего противостояния. Минимум 7 раундов, уверенно Ломаченко взял. Т.е. с 4-5 раундами, отдают победу, даже не с раздельным решением.
Ещё и Де Ла Хойя, Шакур, Кроуфорд и ко. в защиту Васи высказались.

Nuff said.

P.S. Пора бы уже очистить бокс от коррупции, мафии и политики. Ни в какие ворота уже. Синдикат. Я думаю, что и старик Арум, в курсе, что и как. И денежные активы мексов или амеров. Это ещё с 80-ых тянется. Хорошо про это сказал великий Марвин Хаглер.
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Лютый альбинос
Какая разница, кто были точнее? Эдак можно за весь бой выкинуть один джеб, попасть и точность будет 100%.
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