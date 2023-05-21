Статистика боя Ломаченко – Хейни: Василий бил чаще, но Дэвин был точнее
Василий Ломаченко превзошел Дэвина Хейни по числу ударов.
В Лас-Вегасе (Невада) состоялся поединок за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе между Дэвином Хейни и Василием Ломаченко. Американец защитил пояса единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
При этом Хейни лишь в пяти раундах попадал чаще оппонента. Еще в двух трехминутках боксеры донесли равное количество ударов.
В общей сумме Ломаченко превзошел по количеству попыток и донесенных ударов (124 из 564 против 110 из 405).
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Даже с учётом купленного судейства — тут максимум победа Ломы "на тоненького", но решили совсем по беспределу вытащить за уши чемпиона.
А так его удары приходились либо по воздуху, либо по рукам.
За бой Хейни провел 2-3 комбинации и все. В остальном время пытался своей кочергой отбить корпус. Сам же нахватался нормально. Были моменты, когда он прямо был на грани, будь Вася чуть моложе и свежее не отпустил бы.
Ну и голова Хейни переодически смешно отлетала от джебов Васи.
В общем глобально не лучший бой Васи, он постарел и замедлился, но на дуболома Хейни хватило. Вернее должно было хватить, если бы не булщит.
Удар удару рознь, Вася раз 5 пропустил чисто, все остальное - это удары по защите. А вот голова этого "распиареного бойца" болталась как шар на новогодней елке в половине раундов.
Чистая победа Ломаченко в минимум 7 раундах, остальные равны
Ну там и уровень бокса, космос был.
Здесь же декласс от 35-летнего Васи. На фоне которого, Хейни смотрелся как МС против ЗМС и Олимпионика.
Когда Вася переходил в атаку, через экран было видно опаску и страх американца. Защита как решето. 11 раунд, так это вообще лакмусовая бумажка всего противостояния. Минимум 7 раундов, уверенно Ломаченко взял. Т.е. с 4-5 раундами, отдают победу, даже не с раздельным решением.
Ещё и Де Ла Хойя, Шакур, Кроуфорд и ко. в защиту Васи высказались.
Nuff said.
P.S. Пора бы уже очистить бокс от коррупции, мафии и политики. Ни в какие ворота уже. Синдикат. Я думаю, что и старик Арум, в курсе, что и как. И денежные активы мексов или амеров. Это ещё с 80-ых тянется. Хорошо про это сказал великий Марвин Хаглер.