Сирил Ган передумал драться с Аспинэллом: «Для меня это не имеет смысла, я – претендент №1 на титул»

Сирил Ган заявил, что примет только бой за титул UFC в тяжелом весе.

«Знаю, что многие говорят об Аспинэлле, но для меня это не имеет смысла. Мой менеджмент проделал огромную работу для моей карьеры, поэтому так стремительно взлетела.

Сейчас моя цель – дойти до пояса, я – претендент №1, Том на четвертом месте, так что бой не имеет смысла.

Я уже дал шанс нижестоящему в рейтинге, это был большой риск, и снова рисковать не собираюсь. Собираюсь остаться здесь надолго.

Так что у меня обязательно будет время для . Не волнуйтесь за фанатов, мы проведем этот бой, но сейчас моя цель – титульник», – сказал бывший временный чемпион UFC Сирил Ган.

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