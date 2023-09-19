Сирил Ган передумал драться с Аспинэллом: «Для меня это не имеет смысла, я – претендент №1 на титул»
Сирил Ган заявил, что примет только бой за титул UFC в тяжелом весе.
«Знаю, что многие говорят об Аспинэлле, но для меня это не имеет смысла. Мой менеджмент проделал огромную работу для моей карьеры, поэтому так стремительно взлетела.
Сейчас моя цель – дойти до пояса, я – претендент №1, Том на четвертом месте, так что бой не имеет смысла.
Я уже дал шанс нижестоящему в рейтинге, это был большой риск, и снова рисковать не собираюсь. Собираюсь остаться здесь надолго.
Так что у меня обязательно будет время для Аспинэлла. Не волнуйтесь за фанатов, мы проведем этот бой, но сейчас моя цель – титульник», – сказал бывший временный чемпион UFC Сирил Ган.
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pizdov получать не охота)
Сирил хрень несет, дерись кого дают и не умничай. Джонс побеждает Миочича, потом завершает карьеру или бой с Павловичем, на это год минимум уйдет.
и что Ган сидеть просто будет что ли? Дрался бы с кем дадут и все. Бой против Аспинэлла претендентский может быть.