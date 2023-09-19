Сирил Ган передумал драться с Аспинэллом: «Для меня это не имеет смысла, я – претендент №1 на титул»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Сирил Ган Том Аспинэлл Бокс/MMA/UFC

Сирил Ган заявил, что примет только бой за титул UFC в тяжелом весе.

«Знаю, что многие говорят об Аспинэлле, но для меня это не имеет смысла. Мой менеджмент проделал огромную работу для моей карьеры, поэтому так стремительно взлетела.

Сейчас моя цель – дойти до пояса, я – претендент №1, Том на четвертом месте, так что бой не имеет смысла.

Я уже дал шанс нижестоящему в рейтинге, это был большой риск, и снова рисковать не собираюсь. Собираюсь остаться здесь надолго.

Так что у меня обязательно будет время для Аспинэлла. Не волнуйтесь за фанатов, мы проведем этот бой, но сейчас моя цель – титульник», – сказал бывший временный чемпион UFC Сирил Ган.

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6 комментариев

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We are Arsenal
Павлович - претендент #1.
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rude.
Логично
pizdov получать не охота)
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Flasher_
про какой титульник он чешет? если он ему и светит, то только при условии,если и Джонс и Миочич карьеру завершат.
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DonaldBrashear 2.0
ага, именно, ведь когда Джонс выиграет Миочича, всем же прямо так интересно будет его реванш с Ганом посмотреть, ведь прошлый бой их был такой конкурентный, такой яркий, прямо ух, боище был (нет).

Сирил хрень несет, дерись кого дают и не умничай. Джонс побеждает Миочича, потом завершает карьеру или бой с Павловичем, на это год минимум уйдет.

и что Ган сидеть просто будет что ли? Дрался бы с кем дадут и все. Бой против Аспинэлла претендентский может быть.
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Rjcnbr
Нормально сейчас Дану потряхивает от этих слов супертяжа, который решил себе титульник получить за победы на Спиваком, Туйвасой и Льюисом. Ну а за абзац про огромный риск, можно и контракт разорвать
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Meylis Annaberdiyew
А Повловис сказал: ну да ну да ....
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