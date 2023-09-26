Волкановски – о возвращении в октагон: «Январь звучит хорошо для меня»

Алекс Волкановски намекнул на возвращение в январе 2024 года.

«Январь звучит хорошо для меня», – написал в соцсетях чемпион UFC в полулегком весе .

В 2023 году Волкановски дрался дважды: в феврале он проиграл в бою за титул в легком весе, а в июле нокаутировал и защитил пояс в 66 кг.

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