Волкановски – о возвращении в октагон: «Январь звучит хорошо для меня»

Теги UFC MMA Яир Родригес Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Алекс Волкановски намекнул на возвращение в январе 2024 года.

«Январь звучит хорошо для меня», – написал в соцсетях чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски.

В 2023 году Волкановски дрался дважды: в феврале он проиграл Исламу Махачеву в бою за титул в легком весе, а в июле нокаутировал Яира Родригеса и защитил пояс в 66 кг.

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