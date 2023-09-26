Волкановски – о возвращении в октагон: «Январь звучит хорошо для меня»
Алекс Волкановски намекнул на возвращение в январе 2024 года.
«Январь звучит хорошо для меня», – написал в соцсетях чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски.
В 2023 году Волкановски дрался дважды: в феврале он проиграл Исламу Махачеву в бою за титул в легком весе, а в июле нокаутировал Яира Родригеса и защитил пояс в 66 кг.
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