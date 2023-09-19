О’Мэлли – о переходе в полулегкий вес: «Когда Волкановски не будет чемпионом, этот ублюдок – №1 P4P»

Шон О’Мэлли заявил, что не хочет драться с Алексом Волкановски.

«Полулегкий вес? Я бы с удовольствием, но когда не будет чемпионом. Этот ублюдок – лучший в мире вне зависимости от весовой категории.

Уверен, что могу нокаутировать любого. Мне кажется, что я точно смогу вырубить Алекса. Это будет чертовски трудно.

Может быть, если через год-два он будет там, я бы попробовал, но, думаю, он перейдет в легкий вес», – сказал чемпион в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

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