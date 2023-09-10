Волкановски вызвал Конора: «Давай сделаем это на UFC 300»
Алекс Волкановски вызвал на бой Конора Макгрегора.
«Давай сделаем это на UFC 300, Конор Макгрегор», – написал в соцсетях чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски.
Напомним, что последний раз Макгрегор дрался летом 2021 года, проиграв техническим нокаутом Дастину Порье (перелом ноги).
Волкановски в июле защитил титул UFC, нокаутировав Яира Родригеса. Зимой 2023-го он дрался за пояс в легком весе, но проиграл Исламу Махачеву.
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