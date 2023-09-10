Волкановски вызвал Конора: «Давай сделаем это на UFC 300»

Теги UFC MMA Дастин Порье Конор Макгрегор Яир Родригес Ислам Махачев Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Алекс Волкановски вызвал на бой Конора Макгрегора.

«Давай сделаем это на UFC 300, Конор Макгрегор», – написал в соцсетях чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски.

Напомним, что последний раз Макгрегор дрался летом 2021 года, проиграв техническим нокаутом Дастину Порье (перелом ноги).

Волкановски в июле защитил титул UFC, нокаутировав Яира Родригеса. Зимой 2023-го он дрался за пояс в легком весе, но проиграл Исламу Махачеву.

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7 комментариев

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Фикиск Фусов
Конор уже давно сбитый летчик. Ему бы полегче кого-нибудь.
+5
0
+5
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oka79410
как не стыдно)
+4
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dmitrii7856@icloud.com
Волк не молод правильно делает , что заработать хочет
+1
0
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Перстень Уэстбрука
Ответ Фикиск Фусов
Конор уже давно сбитый летчик. Ему бы полегче кого-нибудь.
Коди Гарбранда?
+1
0
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Ussaev M
можно реванш с Махачевым
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