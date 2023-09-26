Тренер Гассиева – об армянском паспорте Мурата: «Он взял второе гражданство, но остается россиянином»

Тренер Мурата Гассиева прокомментировал получение боксером армянского паспорта.

«Это чисто вспомогательный вариант. Мурат никогда гражданство не менял и не собирается. Он как был россиянином, так им и останется.

Он может отказаться от всего остального, но гражданство не поменяет. Да, Мурат взял второе гражданство. Но не считаю это чем-то таким. Я просто говорю свое мнение.

Он россиянин – и останется россиянином. Я люблю Россию. Хотя был по всему миру. И в одной Америке раз 30 был. Но для меня любимые города – Москва и Владикавказ», – сказал тренер Мурата Гассиева Виталий Сланов.

Гассиев пропал в 29 лет и сменил гражданство. Что с ним происходит?

Официально: Гассиев подерется с Валлином в Турции 30 сентября