Физиев вместе с Митчеллом и Уотерсон попал в больницу после UFC Fight Night 228: «Лучшая работа в мире»

Теги UFC MMA Мишель Уотерсон Рафаэль Физиев Брайс Митчелл Бокс/MMA/UFC

Рафаэль Физиев опубликовал пост из госпиталя после проигрыша Матеушу Гамроту.

Физиев получал помощь врачей в компании других участников турнира UFC Fight Night 228, Брайса Митчелла и Мишель Уотерсон.

«Что за бизнес, ребята? Лучшая работа в мире», – сказал Рафаэль Физиев.

Брайс Митчелл отпраздновал победу над Иге с библией в октагоне

Какая же обидная травма ноги Физиева в UFC: вел на карточках, но, кажется, порвал кресты

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Мяти
Мне кажется эти седые усы старят Физиева. И взгляд потерянный.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ojer
А Халка Хогана не узнал видимо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий