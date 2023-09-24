Физиев вместе с Митчеллом и Уотерсон попал в больницу после UFC Fight Night 228: «Лучшая работа в мире»
Рафаэль Физиев опубликовал пост из госпиталя после проигрыша Матеушу Гамроту.
Физиев получал помощь врачей в компании других участников турнира UFC Fight Night 228, Брайса Митчелла и Мишель Уотерсон.
«Что за бизнес, ребята? Лучшая работа в мире», – сказал Рафаэль Физиев.
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