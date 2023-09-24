Физиев вместе с Митчеллом и Уотерсон попал в больницу после UFC Fight Night 228: «Лучшая работа в мире»

Рафаэль Физиев опубликовал пост из госпиталя после проигрыша Матеушу Гамроту.

Физиев получал помощь врачей в компании других участников турнира UFC Fight Night 228, и .

«Что за бизнес, ребята? Лучшая работа в мире», – сказал Рафаэль Физиев.

Брайс Митчелл отпраздновал победу над Иге с библией в октагоне

Какая же обидная травма ноги Физиева в UFC: вел на карточках, но, кажется, порвал кресты