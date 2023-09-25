Борщев подерется с Садыховым на UFC 295

Теги UFC MMA Вячеслав Борщев UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Россиянин Вячеслав Борщев подерется с азербайджанцем Назимом Садыховым.

Поединок в легком весе состоится на турнире UFC 295, запланированном на 12 ноября.

31-летний Борщев в мае нокаутировал Махешате Хайсаера на турнире UFC Fight Night 223. На его счету семь побед и три поражения.

29-летний Садыхов победил удушающим приемом Терренса Маккинни на турнире UFC on ESPN 49, который состоялся в июле. В его активе девять побед и одно поражение.

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1 комментарий

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Степан Волков
Может быть даже поставлю...
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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