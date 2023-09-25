Борщев подерется с Садыховым на UFC 295

Россиянин Вячеслав Борщев подерется с азербайджанцем Назимом Садыховым.

Поединок в легком весе состоится на турнире UFC 295, запланированном на 12 ноября.

31-летний Борщев в мае нокаутировал Махешате Хайсаера на турнире UFC Fight Night 223. На его счету семь побед и три поражения.

29-летний Садыхов победил удушающим приемом Терренса Маккинни на турнире UFC on ESPN 49, который состоялся в июле. В его активе девять побед и одно поражение.

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