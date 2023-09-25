Гастелум о Рахмонове: «Жаль терять возможность подраться с таким топовым претендентом как Шавкат»

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Келвин Гастелум прокомментировал отмену поединка с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и рассказал про своего нового соперника – Шона Брэди.

«Мой бой только что был анонсирован. Второе декабря против Шона Брэди. Жаль терять возможность подраться с таким топовым претендентом как Шавкат, но так случается. Я был травмирован и был вынужден сняться с боя. Я не виню его за желание драться и за то, что не принял бой со мной. Я потерял хорошую возможность, но у меня есть другой поединок.

Шон Брэди — опасный парень, он тренируется в Филадельфии. И нет совпадения, что я дерусь второго декабря. Я хочу мощно закончить год. 16-го декабря они будут биться за титул в полусреднем весе, мой титул. И я буду там, буду смотреть бой, чтобы увидеть, кто будет моим потенциальным соперником», — сказал Гастелум.

Бойцы должны были встретиться 17-го сентября, но Гастелум снялся с боя из-за перелома носа во время спарринга на тренировке.

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